VIDEO / Igor Dodon a trădat interesele Republicii Moldova - colaborează cu separatiștii și Rusia

Irina Nechit: – Dragă Liviu Ioan Stoiciu (LIS), ce i se întâmplă unui scriitor după ce promite că nu va mai publica nicio carte?LIS: În cazul meu, retras – au trecut aproape trei ani de când am anunțat că nu mai public nici o carte „fiindcă n-am cititori să-mi cumpere cărțile, nici n-am un critic literar care să mă susțină până în pânzele albe”. Cum mă simt? Bine, mersi de întrebare: eliberat, înseninat, „scăpat de o grijă”, lăsat în aer, „în așteptare cosmică” (în voia sorții), întors într-un fel în perioada când eram un anonim, în prima mea tinerețe, și nu aveam nici măcar ideea că voi scoate vreodată vreo carte (am dactilografiat prima mea carte în 1974, când aveam 24 de ani; asta, după ce am avut șapte tentative de sinucidere în 1973 și am descoperit că nu e exclusă o salvare iluzorie a sufletului prin definitivarea unei cărți de sertar; am avut 12 cărți de versuri în sertar, „în manuscris”, până să debutez editorial prin concurs cu o carte a mea, în 1980, la 30 de ani, juriile m-au ținut cu capul la cutie). Scriam „regulat” de la 14 ani (având reviste ale mele, scrise de mână), conduceam din 1972 un cenaclu studențesc la București (intitulat „3,14”, care a scos o grămadă de scriitori bine cunoscuți azi), dar nu mă gândisem să public și o carte... Ajuns la o vârstă, pun punct aventurii editoriale, mi-am făcut datoria față de mine însumi, am publicat destule cărți (rămân cu sertarele pline cu versuri și proză, eseuri), mă consider învins, n-am reușit să atrag simpatia publică, nu mai vreau să stau la cheremul... necititorilor mei, să fiu umilit inutil, frustrant. Acum scriu iar numai pentru sertar, „pentru mine”, mai public prin reviste literare.