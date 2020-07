Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, prin intermediul a 30 de deputați din Parlament, încearcă să controleze puterea în stat, spune președintele

14:30

„Toată fracțiunea Platformei DA a semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, ca urmare a deciziei de ieri a Biroului Permanent al formațiunii. Acum e rândul colegilor de la PAS să facă același lucru și am să explic de ce:1. Noi am fost împreună în cadrul Blocului ACUM. Platforma DA tare a ținut la unitate și nu noi am fost cei care am ales două fracțiuni în Parlament și regretăm și astăzi că această unitate nu s-a păstrata. Așa a vrut Dumnezeu să avem 26 de deputați împreună și tocmai de 26 de semnături avem nevoie pentru moțiune.Noi nu acceptăm alte semnături decât cele de la PAS.Regret că două luni în urmă nu am pornit această cale, nu din vina noastră, dar s-a ales o altă țintă, greșită, cu alegeri concomitente, s-a mers cu o agendă falsă și am pierdut două luni în care urma să spunem clar că vrem să dăm jos acest Guvern.2.