Fisc a verificat modul de formare a preţurilor la produsele social importante

Pe o platformă web anonimă, a fost publicat un articol în care s-ar descrie cu lux de amănunte cum ar fi finanțat ilegal Partidul Socialiștilor din Republica Moldova prin intermediul off-shore-urilor. Deputatul socialist Alla Dolința, persoana cheie în toate tranzacțiile tenebre ale lui Igor Dodon. Potrivit platformei web ȘtefancelMare.com, se poate demonstra că o rețea complexă și interconectată de entități de tip "shell", furnizori de servicii de încredere și companii răspândite între Caraibe, Cipru, Ucraina și Moldova este utilizată pentru a trimite bani către PSRM. În centrul acestui subiect se află Alla Dolinta, reprezentant adjunct și membru executiv politic al partidului. Deputatul socialist și membru al Comitetului Executiv Politic al PSRM, Alla Dolinta, a obținut finanțare nedeclarată de la companii afiliate din afară, înregistrate în Cipru, care la rândul lor au fost finanțate de o companie afiliată numită Sun Scientific Enterprises Ltd, care este înregistrată în Insulele Turks și Caicos, un rai opac off-shore din Caraibe. Schema de finanțare a implicat de asemenea două companii afiliate din Belize, respectiv Eagle Bay Resources Ltd și Privalsa Ltd. De când Igor Dodon a devenit șeful PSRM-ului, Alla Dolinta și familia sa au fost printre cei mai mari sponsori ai partidului. Conform dovezilor disponibile, Alla Dolinta a primit în mod constant împrumuturi fără dobândă, fără o dată specifică de rambursare și o finanțare probabil negarantată de la compania Valderium Ltd, cu sediul în Cipru, respectiv o sumă de 355,818 EUR în anul 2012; 363,127 EUR în anul 2011; și 354,824 EUR în anul 2010. În același timp, Valderium Ltd a primit împrumuturi fără dobândă și fără data de rambursare de la firma Sun Scientific Enterprises Ltd, în valoare de 1,059,327 EUR în anul 2012; 1,081,087 EUR în anul 2011; 448,913 EUR în anul 2010; și 94,183 EUR în anul 2009 (a se vedea mai jos). Previous NextSursa: Conturile anuale 2010 și 2012 ale Valderium Ltd O schemă similară a fost aplicată prin intermediul companiei HB Strenton Ltd, cu sediul în Cipru, unde compania a primit finanțare de la firma Sun Scientific Enterprises Ltd, în valoare de 1,459,970 EUR, respectiv în 2013, 2012 și 2011; și 1,454,980 EUR în 2010. În același timp, compania HB Strenton Ltd avea și creanțe de la Alla Dolinta și a fost afiliată cu firmele Unitrees Investments Ltd și Walwy Ltd, cu sediul în Cipru, precum și datorii către Eagle Bay Resources Ltd, din Belize, în 2013 și 2012; și Alla Dolinta în 2011. Eagle Bay Resources Ltd a înlocuit-o probabil pe Alla Dolinta ca beneficiară a fondurilor pentru a adăuga mai multă opacitate între schemele de finanțare. Previous NextSursa: Conturile anuale 2012 și 2013 ale HB Strenton Ltd Firma Sun Scientific Enterprises Ltd a fost înființată la data de 09.08.1999 și este în prezent inactivă. Cu toate acestea, de-a lungul istoriei sale, compania a fost restaurată la scurt timp după ce a fost închisă, ceea ce indică faptul că poate va fi eventual restaurată în scurt timp. Începând cu data de 30.05.2007, directorul companiei este Max Martin, un chibzuit cetățean elvețian-canadian care locuiește în Luzern, Elveția. Max Martin a fost identificat drept partenerul lui Oleg Vyshniakov, un om de afaceri și persoană publică în Ucraina. Din noiembrie 2014, acesta a devenit consul onorific ucrainean al statului Israel în orașul Lviv din vestul Ucrainei. Valoarea sa netă este estimată în exces de 100 milioane de dolari. Firma Sun Scientific Enterprises Ltd apare ca acționarul ocazional a cinci companii din Cipru, printre care HB Strenton Ltd și Valderium Ltd, precum și Klarin Enterprises Ltd, Unitrees Investments Ltd și Walwy Ltd., cu excepția Valderium Ltd, Sun Scientific Enterprises Ltd a intrat în structura de proprietate a companiilor la aceeași dată din 15.09.2016, prin achiziționarea unei acțiuni recent emise în capitalul social al fiecărei companii, pentru care Sun Scientific Enterprises Ltd a plătit sume astronomice: • Sun Scientific Enterprises Ltd a plătit 1.474.265,27 de dolari pentru o acțiune nouă emisă în capitalul social al firmei HB Strenton Ltd; • Sun Scientific Enterprises Ltd a plătit 780.399 de dolari pentru o acțiune nouă emisă în capitalul social al firmei Walwy Ltd; • Sun Scientific Enterprises Ltd a plătit 1.848.058 de dolari pentru o acțiune nouă emisă în capitalul social al firmei Unitrees Investments Ltd; • Sun Scientific Enterprises Ltd a plătit 146.668 de dolari pentru o acțiune nouă emisă în capitalul social al firmei Klarin Enterprises Ltd. În ceea ce privește Valderium Ltd, firma Sun Scientific Enterprises Ltd a devenit acționarul a 45,455% din acțiunile companiei pe data de 27.12.2016 și a plătit 879.599 EUR pentru 1.000 de acțiuni emise în capitalul social al firmei Valderium Ltd. Proprietatea tuturor acestor companii din Cipru este opacă, interpusă, iar beneficiarii sunt mascați prin utilizarea unor companii și persoane fizice care sunt afiliate rețelei Consulco, un furnizor global de servicii corporative și de încredere. În ciuda acestei opacități, unele dintre conturile anuale ale companiilor menționate indică faptul că sunt deținute de „o persoană străină”, ceea ce ar putea fi un indiciu că Alla Dolinta este proprietarul de drept din spatele acestor companii. Analiza investițiilor realizate de companiile cu sediul în Cipru se întoarce către Alla Dolinta și familia ei. Investițiile companiei HB Strenton Ltd Firma HB Strenton Ltd a fost activă în perioada 29.01.2008 până la data de 14.11.2018. La lichidarea firmei, acționarii săi au fost compania Stateco (Trustees) Ltd și Stateco (Nominees) Ltd, ambele făcând parte din rețeaua nominalizată Consulco și Sun Scientific Enterprises Ltd cu deținerea unei singure acțiuni. În Moldova, firma HB Strenton Ltd a fost acționarul unic al companiei Vesma-Teh SRL din aprilie 2009 până în aprilie 2015, compania care deține sediul central al PSRM-ului situat pe Str. S. Lazo, 25/1, Chișinău. Înainte de luna aprilie 2009, firma Vesma-Teh SRL era deținută de Alla Dolinta care a obținut dreptul de proprietatea asupra biroului central în luna februarie 2009 de la Foradex-Plus SRL, o companie fondată de soțul ei, Igor Dolinta. De asemenea, trebuie menționat că în perioada în care HB Strenton Ltd a fost acționarul companiei Vesma-Teh SRL, Alla Dolinta a rămas în funcția de directoare a companiei. În Moldova, firma HB Strenton Ltd a fost și acționarul unic al companiei Alighenix SRL până în aprilie 2015. În prezent, atât Vesma-Teh SRL cât și Alighenix SRL sunt deținute de Irina Dolinta, fiica lui Alla Dolinta și Igor Dolinta. În Ucraina, din luna aprilie 2009 până în luna mai 2014,firma HB Strenton Ltd a fost acționarul unic al companiei AMG Institute of Portfolio Investments. HB Strenton Ltd a adus 4.703.000 de dolari în numerar în capitalul social al firmei AMG Institute of Portfolio Investments. În luna mai 2014, firma HB Strenton Ltd a transferat 91% din acțiunile sale din compania AMG Institute of Portfolio Investments către cetățeanul ucrainean Olga Sukhanovska și a transferat restul de 9% de acțiuni în luna aprilie 2015. De atunci, Olga Sukhanovska a fost unicul acționar al firmei AMG Institute of Portfolio Investments. Neavând alte pozitii in Ucraina, Olga Sukhanovska ar putea fi un posibil candidat. Firma AMG Institute of Portfolio Investments controlează trei fonduri închise de investiții nediversificate, denumite „Dividend”, „Dividend Plus” și „Dividend A” prin care deține acțiuni în următoarele companii: • Registre de stat din Ucraina: TOV Art-Master, TOV 3-T, TOV Yurtekh și TOV Institutul de Matematică și Analiză a Sistemului; • Construcții: Compania de construcții TOV Ukrbudmontazh, TOV Altex VKF și TOV Novitny Systemy; • Farmacie: TOV Distribution Pharmatek și TOV Institutul de Tehnologii Biochimice; • Comerț: TOV UMTZ Energokomplekt și TOV Trade-Industrial Union Ukrtekhresource. TOV Art-Master și TOV 3-T sunt companii controversate care se ocupă de registrele de stat sub supravegherea Ministerului Justiției. Între anii 2000 și 2013, companiile au delapidat aproximativ 400 de milioane de dolari din registrele de stat. Compania AMG Institute of Portfolio Investments a fost acționară de 1% la TOV-Art Master și TOV 3-T. Trebuie menționat că, în anul 2012, HB Strenton Ltd a plătit dividende excesive acționarilor săi în valoare de 3.136.490 de dolari. Acesta ar putea fi un indiciu că AMG Institute of Portfolio Investments a profitat în urma fraudei. Mai mult, există dovezi că Max Martin, directorul companiei Sun Scientific Enterprises Ltd, era conectat în secret cu TOV Art-Master și TOV 3-T, precum și cu TOV Yurtekh, TOV Institute of Maths and System Analysis. Acest lucru poate demonstra faptul ca Max Martin a ajutat oligarhiile să sifoneze bani la fel cum au procedat si firmele TOV Art-Master,TOV 3-T cu registrele de stat din Ucraina. Mai mult, TOV UMTZ Energokomplekt a avut relații comerciale în anul 2013 cu Igalirix SRL, o companie deținută integral de Igor Dolinta. Mai mult, unicul director și acționar al firmei TOV UMTZ Energokomplekt, Alexander Yakubov, a fost directorul Serviciului Cooperativ Yacht Club Cossack's Bay, o entitate probabil afiliată cu TOV Yacht Club Cossack's Bay, o companie care a fost deținută până la lichidarea sa de către Unitrees. Investments Ltd (vezi mai jos). De asemenea, a fost raportat că Alla Dolinta obișnuia să călătorească frecvent în Ucraina. Din anul 2011, fiica sa Irina Dolinta este proprietarul unui apartament situat pe Bulevardul Eroilor din Stalingrad, 10a-3-5, Kiev. Investițiile companiei Valderium Ltd Firma Valderium Ltd a fost creată la data de 01.02.2008 și lichidată în aceeași zi cu compania HB Strenton Ltd la data de 14.11.2018. La lichidare, acționarii săi au fost Sun Scientific Enterprises Ltd și cetățeanul eston, Robert Jarva. În perioada 08.10.2013 până la data de 08.11.2016, acționarul firmei Valderium Ltd a fost compania Vindmolle Ltd., cu sediul în Cipru, care a fost deținută până la lichidarea sa de către Consulco, Tunneldouble Enterprises Ltd. În 2014, Vindmolle Ltd avea datorii catre companiile Sun Scientific Enterprises Ltd și Eagle Bay Resources Ltd , respectiv suma de 236 EUR și 6.033 EUR (a se vedea mai jos). În Ucraina, la fel ca si cu HB Strenton Ltd, Valderium Ltd a deținut un fond de investiții numit TOV Fondoviy Depositariy, o investiție în valoare de aproximativ 641.935 EUR, pe care i-a vândut-o lui Sergey Cherniy la data de 15.09.2016. TOV Fondoviy Depositariy împărtășește o serie de atribute similare cu AMG Institute of Portfolio of Investments, cum ar fi adresa de IP, adresele legale și fizice și numerele de telefon. Firma TOV Fondoviy Depozitar a fost folosită de AMG Institute of Portfolio Investments ca și custodie. Investițiile Unitrees Investments Ltd Unitrees Investments Ltd a fost înfiintată la data de 28.01.2008. În momentul de față rămâne activă, dar o scrisoare de aducere aminte a fost trimisă la 07.01.2020, ceea ce poate indica faptul că compania este în proces de lichidare. Acționarii Unitrees Investments Ltd sunt companiile Consulco Plenexus Ltd, Paramac Ltd și Sun Scientific Enterprises Ltd cu deținerea unei singure acțiuni. În Moldova, compania Unitrees Investments Ltd a fost acționarul unic al firmei Combar-Plus SRL, o companie fondată de Igor Dolinta, care și-a vândut partea către compania cipriotă în 2012. La data de 24.04.2015, compania cipriotă a transferat acțiuni către Irina Dolinta, care de atunci a fost unicul acționar al firmei Combar-Plus SRL. Transferul s-a produs aproximativ în aceeași perioadă în care HB Strenton Ltd a fost destituit de companiile Vesma-Teh SRL și Alighenix SRL. Combar-Plus SRL este unul dintre activele din industria de gaze, conectate cu familia Dolinta, pe lângă Euro LPG SRL, Dominic SRL, Comert-Gaz SRL și Dii-Teh Group SRL. În Ucraina, Unitrees Investments Ltd deținea 100% din acțiunile TOV Yacht Club Cossak's Bay, o companie care acum este lichidată, din Crimeea, axată pe construirea și deservirea iahturilor. Investiția a fost în valoare de cel puțin 2.000.000 de dolari. Investițiile companiei Klarin Enterprises Ltd Firma Klarin Enterprises Ltd a fost înființată începând cu data de 21.11.2008 până la data de 23.05.2018. La lichidare, acționarii săi erau companiile Consulco Balmeran Ltd, Sentono Ltd și Sun Scientific Enterprises Ltd cu deținerea unei singure acțiuni. În Ucraina, firma Klarin Enterprises Ltd a fost acționarul unic al companiei TOV International Media Group, care la rândul său deținea TOV Independent News Bureau. Ambele companii sunt deținute în prezent de cetățeanul ucrainean Volodymyr Srybniak, care este acționar nominal. TOV International Media Group și TOV Independent News Bureau sunt înregistrate la aceeași adresă ca și unele dintre companiile legate de registrele de stat din Ucraina unde firma AMG Institute of Portfolio Investments este acționar. Firma TOV Independent News Bureau este implicată în activități media. Aceasta este conectată la platforma media online www.nbnews.com.ua. Numele de domeniu a fost anterior deținut de Belize Privalsa Ltd, care are aceleași atribuții ca Eagle Bay Resources Ltd, cum ar fi, aceeași dată de înregistrare din 12.03.2013, numere de înregistrare care se succed (# 131258 și # 131259), adresa si agentul social. Conform bazei de date ICIJ, firma Privalsa Ltd este deținută de Primi ltd și Formia Ltd, înregistrată în Seychelles, două companii nominate care fac parte și din rețeaua Consulco. Mai mult, atât Privalsa Ltd cât și Eagle Bay Resources Ltd apar ca părți aferente în conturile anuale din 2014 ale companiei Cipru Admostar Ltd, o altă companie deținută de companiile nominate Consulco, dar controlată de Alla Dolinta. Investițiile companiei Walwy Ltd Firma Walwy Ltd a fost activă în perioada 31.12.2007 până la data de 14.08.2019. La lichidare, acționarii săi erau companiile Consulco Balmeran Ltd, Sentono Ltd și Sun Scientific Enterprises Ltd cu deținerea unei singure acțiuni. În Ucraina, firma Walwy Ltd a fost acționara companiei TOV Primesoft (70%) și TOV Inter-Melt (50%), ambele companii de dezvoltare software. TOV Primesoft se află în prezent în lichidare și este gestionata și deținuta de cetățeanul ucrainean Sergey Kostenko. Pe vremea când Walwy Ltd era acționarul de 70%, acționarul de 30% era Kanvas Investments Ltd. cu sediul în Cipru, aceasta din urmă este încă activă deținuta de companiile Consulco Vimatex Ltd și Medwell Holdings Ltd. Potrivit informațiilor, TOV-Inter Melt este în prezent gestionată și deținută de cetățeanul ucrainean Valeriy Litvinenko. ITV Moldova - un alt media asociat cu PSRM Independent TV Moldova (ITV Moldova) este o platformă media și un canal TV asociat în strânsă legătură cu PSRM. ITV Moldova este deținută de Media Pro Group SRL. La rândul său, Media Pro Group SRL este co-deținută de Natalia Poleacova (49%) și Audio Media Grup SRL (51%). Natalia Poleacova este presupusa rudă a lui Victor Poleacov, consilierul municipal PSRM. Victor Poleacov, care este prieten cu președintele Igor Dodon, este de asemenea secretarul executiv al „Young Guard” - organizația de tineret a PSRM. Mai mult, Natalia Poleacova este un fost director al firmei Avangard Liga SRL, companie administrată în prezent și deținută de Irina Dolinta, fiica deputatului social Alla Dolinta. În perioada 2014 - 2015, Irina Dolinta a lucrat ca specialist în publicitate la Audio Media Grup SRL, proprietarul de 51% al Media Pro Group SRL. Irina Dolinta este, de asemenea, unicul director și acționar al firmei Doi Capitani SRL, care are aceeași adresă înregistrată ca și Audio Media Grup SRL. Rețineți că Irina Dolinta a fost director și acționar pentru companiile părinților ei, Alla Dolinta și Igor Dolinta din Moldova. În prezent locuiește în Londra și este singurul manager și proprietara firmei Barcon Trade Ltd. Audio Media Grup SRL este deținuta integral de Ivan Vuicu, membru al Consiliului Republicii PSRM. Ivan Vuicu a fost unul dintre proprietarii sediului PSRM din Glodeni împreună cu Alexander Minizianov, un alt membru al Consiliului Republican PSRM. Alexandru Minizianov a fost unul dintre cei mai generoși donatori ai PSRM-ului. Vânzarea unui apartament situat la str. Nr. Columna 148/1, Chișinău În 2019, Barcom SRL, companie administrată și deținută de Irina Dolinta, a vândut un apartament situat la str. Columna 148/1, Chișinău lui Lilian Filipov - unul dintre cei mai apropiați șefi ai președintelui Igor Dodon. În același timp, Diana Filipov, rudă cu Lilian Filipov, a preluat conducerea Asociației de Coproprietari în Condominiu Nr.324, o companie situată pe str. Columna 148/1, Chișinău. Înainte de aceasta, Asociația de Coproprietari în Condominiu Nr.324 a fost gestionată de Djemma Rotari, unul dintre cei mai apropiați proxy ai familiei Dolinta. Alla Dolinta a fost director al Asociației de Coproprietari în Condominiu Nr.324 din 2015 până în 2018. Până în ianuarie 2019, Asociația de Coproprietari în Condominiu Nr.324 a fost înregistrată pe str. Lazo S., nr. 25, unde se află sediul central al PSRM-ului. Clădirea este deținută de familia Dolinta prin intermediul companiei Vesma-teh SRL. Str. Columna 148/1, Chișinău pare a fi una dintre locațiile cheie în care PSRM-ul are un birou. PP Exlusiv-Media deține un birou la această adresă. Achiziția suspectă a două companii din industria de gaze, în Moldova, de către membrii apropiați PSRM În septembrie 2017, familia Dolinta a achiziționat prin intermediul Combar-Plus SRL compania Dominic SRL, o companie proeminentă de gaze lichefiate din Moldova. Dominic SRL a fost achiziționată de la Vladimir Frenc, deși contractul de vânzare-cumpărare a fost semnat de Angela Golovanova, fiica sa. Fiul ei, Serghei Golovonov, este iubitul Irinei Dolinta. O lună mai târziu, în octombrie 2017, membru important al PSRM, Djemma Rotari, care este apropiatul familiei Dolinta, a preluat Comert-Gaz SRL, o companie comercială de gaze fondată în 2004 de Leonid Darii. Înainte de achiziția de către Djemma Rotari, Comert-Gaz SRL era deținut de Larissa Botnari, asociată a lui Vladimir Frenc la Dominic SRL. Dominic SRL și Comert-Gaz SRL au fost achiziționate în momentul în care erau investigați de Consiliul Concurenței cu privire la încheierea de acorduri anticoncurențiale. Potrivit informațiilor, cumpărătorii nu au știut de investigații atunci când au achiziționat companiile. Consiliul Concurenței a concluzionat că aceste companii au lansat o licitație în valoare de 3,9 milioane de lei moldovenești organizată în ianuarie 2019 de către Autoritatea de Autosalubritate din Chișinău. Drept urmare, Dominic SRL a trebuit să plătească o amendă de 2,57 milioane lei și Comert-Gaz SRL de 1 milion de lei moldovenești. Mai mult, Combar-Plus SRL este unicul proprietar al Euro LPG SRL, companie înființată la data de 05.02.2018 și administrată de Irina Dolinta. Irina Dolinta este de asemenea, directorul și proprietarul Dii-Teh Group SRL. În ianuarie 2019, Dii-Teh Group SRL, reprezentată de Igor Dolinta, a câștigat o licitație pentru furnizarea de gaze către Instituția Publică Primăria Jora de Mijloc. Contractul s-a ridicat la 20.550 de lei moldovenești. sursa: stefancelmare.com