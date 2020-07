Cât gaz au consumat moldovenii în luna iunie și cât au achitat pentru el

09:30

Procuratura raionului Anenii Noi a anunțat despre condamnarea la 3 ani închisoare, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport pentru șoferul, care acum un an, a comis un accident rutier, soldat cu decesul unei persoane. Acesta a fost luat sub strajă din sala de judecată. Tragedia a avut loc în noaptea de 28 [...] Articolul Șoferul care acum un an a provocat un accident rutier la Anenii Noi, în urma căruia a murit o persoană, a fost condamnat la trei ani de închisoare apare prima dată în Telegraph Moldova.