Alte 57 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 și încă șapte decese, înregistrate în R. Moldova

16:00

În legătură cu reconstrucţia liniilor electrice (demontarea liniei vechi şi montarea liniei noi), se va întrerupe energia electrică: 13.07-18.07.2020 or. Ungheni, str. Bălțeni, C. Stamati, Decebal, Gărdești – 09.00-16.30 s. Năpădeni (parțial) – 08.00-18.00. În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanţă în reţelele de distribuţie, se va întrerupe energia electrică: 13 iulie 2020: or. Ungheni, […]