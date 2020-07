Pașaportizarea școlilor! Ceban: Vom crea o comisie pentru a analiza care are nevoie de reparație și în ce stare se află

Primarul general Ion Ceban a semnat o dispoziție privind constituirea unei comisii care va verifica starea instituțiilor școlare din capitală. Potrivit acestuia, membrii grupului vor verifica minuțios pregătirea instituțiilor pentru revenirea copiilor. „Va fi verificat cum are loc cheltuirea banului public. Dacă în unele grădinițe anterior se investeau an de an, alte instituții erau lăsate […] Articolul Pașaportizarea școlilor! Ceban: Vom crea o comisie pentru a analiza care are nevoie de reparație și în ce stare se află a apărut mai întâi pe LiveNews.MD.

