15 iunie 2020. COVID-19, PE SCURT: În această săptămână ne putem aștepta și la câte 500-600 de cazuri pe zi

Compania METRO Cash & Carry Moldova, în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), continuă inițiativele sale durabile prin instalarea a încă două stații de încărcare a automobilelor electrice în parcarea magazinului său de la Botanica și din municipiul Bălți. Astfel, METRO oferă oportunitatea clienților săi să-și încarce mașinile electrice în toată magazinele sale […]