Chicu: În această săptămână pot fi până la 600 de cazuri COVID-19 pe zi (VIDEO)

Aproximativ 450 de companii din New York au suferit pagube şi, în unele cazuri, au fost jefuite în timpul protestelor care au avut loc la sfârşitul lunii mai şi la începutul lunii iunie, potrivit Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Servicii din SUA, citat de CNN. Departamentul nu are o estimare privind costurile totale ale daunelor […] Articolul Cel puţin 450 de afaceri au fost jefuite şi vandalizate în timpul protestelor din New York apare prima dată în Cotidianul.