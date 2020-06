METEO: Căldură și ploi. Ploi și căldură

11:10

Covidul vs Soarele: cine pe cine! Specialiștii ne promit o vară extrem de călduroasă care, în tandem cu coronavirusul ar putea să ne aducă mari durerei de cap. În special, dacă ținem cont de faptul că expunerea la soare sau la temperaturi mai mari de 25° C nu ar împiedica transmiterea virusului sau ar vindeca […]