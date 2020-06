VIDEO. Un incendiu violent s-a produs duminică seară la o vinărie din Suruceni

11:00

Din acest an fermierii din Moldova au soluția insecto-fungicidă pentru tratamentul semințelor de cereale. Din acest an, Austral Plus, tratamentul sămânță complet de la Syngenta, este disponibil și pe piața noastră. Fermierii care vor semăna grâu și orz în această toamnă pot beneficia de protecție superioară oferită de un singur produs care conține două substanțe […]