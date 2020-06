Constanța Dohotaru, însemnările unei cicliste în pandemie

19:20

PE SCURT Cetățenii care au depășit infecția de COVID-19 continuă să doneze plasmă convalescentă pentru persoanele în stare gravă cu aceeași infecție. Cu toate acestea, nu există date suficiente care să demonstreze eficiența plasmei. Chiar și puținele cifre prezentate de două spitale din Moldova nu o demonstrează. Dar plasma va fi în continuare folosită în […] The post Plasma convalescentă, eficientă sau nu în lupta cu COVID-19? Rezultatele spitalelor noastre appeared first on Moldova.org.