Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb: Guvernul trebuie să realizeze ceea ce declarăm: condiții bune în școală, formarea și plătirea profesorilor

21:50

Ce șanse există ca Chișinăul să îndeplinească la timp, până în luna iulie, toate condițiile pentru a mai putea primi ultimele tranșe, de zeci de milioane de euro, din ajutorul macrofinanciar oferit de Uniunea Europeană? Un interviu cu deputatul Platformei DA de opoziție Igor Munteanu, care a participat la ședința online de miercuri cu europarlamentarii responsabili de relația cu R. Moldova. Igor Munteanu: „Acest guvern este principalul responsabil pentru situația dramatică în care s-a pomenit Republica Moldova, care este un recordman calificat pe plan internațional și european la rata de cazuri epidemice și de infecții raportat la numărul de populație. Republica Moldova este extrem de prost pregătită în acest moment, pentru că nu se vede niciun fel de descreștere a statisticii cazurilor de infecții, instituțiile medical-sanitare sunt extrem de prost echipate și acest lucru are la rădăcină incalificativul stil al Guvernului Chicu de a pasa responsabilitățile doar pe medici, de a observa și de califica procesul de recuperare doar în interesul politic al grupului politic căruia îi servește și, respectiv, întârzierea proceselor. Protocoalele aproape nu au fost aplicate în instituțiile sanitare, medicii s-au infectat într-o proporție îngrijorătoare, dramatică, iar cetățenii, văzând în fiecare zi situația în care președintele statului ori primul ministru dau semnale că situația este sub control, nu vă îngrijorați, totul merge conform planului, au renunțat să mai aplice regulile fundamentale, esențiale pe care Organizația Mondială a Sănătății le transmite tuturor țărilor: „Aveți grijă, purtați măști, încercați să evitați locurile aglomerate, păstrați distanța socială” – toate lucrurile care țin populațiile în siguranță. Republica Moldova este un caz clinic de nerespectare a standardelor minime de protejare a populației.” Europa Liberă: Dar despre faptul că sistemul sanitar în Republica Moldova a ajuns aproape în colaps se cunoștea nu de azi, și nu de ieri? Igor Munteanu: „Exact, cu singura excepție că primul ministru Chicu nu vrea să recunoască acest lucru, nu a făcut niciun fel de măsuri necesare pentru redresarea situației, a pierdut, practic, două luni de zile în care am fost în situație excepțională pentru ca să netezească blana, nu pentru ca să rezolve fundamental și să abordeze direct problemele. Acest lucru este clar nu doar opoziției, este clar până la urmă și partidelor care formează actuala coaliție majoritară, însă interesele de partid înguste, apropiata campanie prezidențială îi fac să manipuleze, să folosească statistici falsificate și să pună în cârca oamenilor responsabilitatea pentru salvarea proprie.”Europa Liberă: Acum se vede că, probabil, cedează răbdarea, nervii doctorilor. Igor Munteanu: „Aveți dreptate!”Europa Liberă: Am văzut cazul de la Cahul, s-a retras șeful Secției COVID, spunând că situația este destul de gravă. Și dacă mai continuă să mai cedeze și alți medici, ce se întâmplă?Igor Munteanu: „Situația este atât de dezastruoasă, încât statistica medicală pe care o folosim noi spune că o persoană din 20 ar putea să moară în următoarele 30 de zile din cei infectați, asta este extrem de grav, rata de letalitate a pacienților infectați de COVID este cea mai mare din Europa.”Europa Liberă: Ce poate face parlamentul acum?Igor Munteanu: „Parlamentul trebuie, în primul rând, să scoată din funcție acest guvern care este infectat de inerție, de lipsă de responsabilitate și de această pasiune pentru a face show-uri în loc să lucreze sistematic la protejarea populației, trebuie să schimbe acest guvern pe un guvern calificat, profesionist. Dvs. m-ați întrebat și eu v-am spus că, până la urmă, nu te joci cu discursurile patetice în parlament sau nu faci proteste obligatoriu în stradă, dar trebuie să înlocuiești acest guvern care s-a arătat a fi impotent să rezolve o criză foarte gravă care afectează națiunea.”Europa Liberă: O să ne spuneți cum e posibil să cadă acest guvern și să fie învestit un alt executiv, dar pentru că ați discutat și în cadrul Comitetului Parlamentar Republica Moldova – Uniunea Europeană acest subiect referitor la epidemie, să vă întreb: ce au înțeles autoritățile după aceste discuții? Pentru că am discutat cu doi europarlamentari care spuneau că așteaptă o informație din partea executivului, autorităților Republicii Moldova să spună de ce ajutor au nevoie.Igor Munteanu: „La acest dialog interparlamentar au participat deputați, europarlamentarii care sunt extrem de motivați să înțeleagă situația adevărată, și nu cea falsificată din Republica Moldova și au propus toate serviciile pentru ca Republica Moldova să primească mai multă asistență, să existe o intervenție mai activă din partea agențiilor specializate ale Uniunii Europene, dar s-au văzut foarte clar și anumite ezitări din partea autorităților de a miza pe acest sprijin. Vă aduc aminte că prim-ministrul Chicu și-a permis niște expresii extrem de rudimentare și extrem de nedrepte față de deputați.”Europa Liberă: Dl Mureșan a spus în interviul pentru Europa Liberă că nu-i poartă pică dlui Chicu, dar oricum vrea să ajute ca să fie depășită această situație de criză sanitară.Igor Munteanu: „Am citit. Dl Mureșan ca și ceilalți europarlamentari sunt oameni de bună-credință, care înțeleg că în orice caz cetățenii Republicii Moldova trebuie să fie salvați, iar responsabilitățile politice ale clasei care guvernează în acest moment Republica Moldova trebuie să fie altoite pe acest trunchi al valorilor europene. Or nu poți să lași populația de izbeliște numai pentru faptul că există niște oficiali cretini în diverse instituții guvernamentale sau parlamentare. Pentru noi, deputații Parlamentului Republicii Moldova, este obligația pe care eu o simt personal ca și colegii mei să ieșim din acest impas, să oferim publicului niște soluții sustenabile de guvernare democratică, europeană în folosul publicului și al populației.”Europa Liberă: Este clar totuși ce ajutor cere și de ce ajutor are nevoie Republica Moldova din partea Uniunii Europene astăzi? Igor Munteanu: „Sigur!”Europa Liberă: La capitolul COVID-19?Igor Munteanu: „Colegii mei, care sunt asociați efortului nostru de a schimba această guvernare, și-au făcut tema pentru acasă și noi avem documentele necesare pentru ca acest sprijin din partea Uniunii Europene să fie optimizat. Asta se referă și la volumul de materiale sanitare care trebuie să vină în Republica Moldova, și la recalificarea anumitor medici, și la grupuri de medici din Europa care trebuie să ajute în această situație ieșită de sub control, și la reechiparea spitalelor, și la reimpunerea unor politici, care să educe în cetățean sentimentul responsabilității, pentru că nu pot autoritățile să elimine toate elementele care pun în primejdie viața oamenilor fără ca populația să participe. Or, noi am văzut inclusiv elemente foarte modeste de educație publică din partea acestor autorități, considerând și, probabil, alocându-i președintelui Igor Dodon această funcție foarte ciudată pentru un șef de stat să demonstreze că legea nu contează, că protocoalele medicale pot fi sfidate, că poți să ieși și să faci paradă de mulțime cu convoaie și cu escorta ta prezidențială, fără ca să-ți pese că oamenii se uită că, dacă președintele Dodon iese pe câmpuri și face ce dorește, noi de ce ar trebui să urmăm sfaturile medicilor?... Deci, în primul rând, peștele se strică de la cap. În momentul în care oficialii nu țin cont de protocoale și de instrucțiunile sanitare, normal că populația va face ce-i trece prin cap. Noi trebuie să revenim la o politică care să aibă rigori, exigențe față de toată lumea și ele să fie aplicate în mod uniform.”Europa Liberă: Credeți că înlocuirea cabinetului de miniștri ar putea să ducă la ameliorarea situației. Haideți să vedem cum e posibil de făcut acest exercițiu, pentru că de ceva timp se vorbește că ar fi suficiente voturi să fie dat jos actualul executiv, problema e dacă se vor găsi voturi să fie învestit un alt guvern. Dvs., cei din PPDA, ați venit cu o moțiune de cenzură. Care e soarta acestei moțiuni?Igor Munteanu: „Aș vrea, în primul rând, să corectez abrevierea pe care o folosiți, noi nu suntem PPDA, noi suntem Platforma Demnitate și Adevăr. Opinia și poziția noastră este că acest Guvern Chicu este incapabil să redreseze situația, lunile următoare, dacă va fi lăsat la manete, la butoane, doar situația sanitar-epidemiologică va fi deteriorată, vom ajunge în situația în care toată populația va fi infectată de acest COVID, fără soluții de salvare. Noi nu vom mai avea medici în următoarele luni care să stea de gardă și să însănătoșească populația.”Europa Liberă: Și ziceam, deputații Platformei Demnitate și Adevăr au pregătit o moțiune de cenzură...Igor Munteanu: „Exact! Avem câteva elemente: în primul rând, moțiunea de cenzură este pregătită deja de câteva săptămâni de zile, ea va fi depusă în condițiile și atunci când vom avea siguranța că avem toate voturile necesare, nu doar pentru demiterea acestui guvern incapabil, dar și pentru instalarea unui guvern care să aibă toate meritele pe care nu le are acest guvern, să fie eficient, să fie de salvare națională, să fie inclusiv, pentru că noi nu insistăm ca miniștrii viitorului cabinet să fie doar de o culoare politică, ne interesează ca responsabilitatea să fie în primul rând alocată Platformei Demnitate și Adevăr, dar miniștrii să reprezinte personalități recunoscute în domeniile lor: sănătate, justiție, economie, interne, să fie oameni în care populația să aibă încredere, să aibă soluțiile de rigoare pentru ca să mobilizăm procese de luare a deciziilor rapid, eficient, în interesul public. Și, mai mult decât atât, există recunoașterea internațională, pentru că noi trebuie să deblocăm această izolare internațională în care s-a pomenit Republica Moldova din cauza fanteziilor electorale și geopolitice ale președintelui Dodon.”Europa Liberă: Există reacții până acum din sânul parlamentului, deputații au o opinie? Cine sunt acei deputați care pot să sprijine acest demers?Igor Munteanu: „Dna Valentina Ursu, nu ar fi existat această discuție și nu ar fi existat niciun fel de progres dacă noi am fi vorbit în pustiu, argumentele noastre sunt bine ascultate, sunt înțelese, sunt împărtășite în mare măsură. Noi suntem foarte aproape de formarea unui nou guvern, în ciuda dificultăților și în ciuda unor presiuni fără egal pentru ca să rețină la guvernare un președinte infractor și un guvern care funcționează nu după principiul responsabilității față de interesul public, dar după principiul loialității de partid și al încălcării în continuare a prevederilor constituționale. Suntem aproape de acea matematică parlamentară care trebuie să conjuge numărul necesar de voturi pentru ca să se întâmple această minune, pentru că guvernele se schimbă nu pentru că cineva le iubește, ci pentru ca să îndeplinească niște probleme existențiale sau vitale pentru populație, exact s-a creat furtuna în care guvernul trebuie să fie schimbat și trebuie să vină o altă echipă.”Europa Liberă: Cine ar putea să susțină acest demers al Platformei Demnitate și Adevăr?Igor Munteanu: „Există în societate foarte multe discuții, o societate polarizată întotdeauna va fi plină de resentimente și de idei de antagonizare a diverselor segmente. Noi am spus în felul următor: avem nevoie de votul conștient al majorității deputaților din parlament, care trebuie să fie responsabili de încrederea care a fost alocată de alegători, noi nu putem să discriminăm alegătorii care i-au trimis pe acești deputați în Parlamentul Republicii Moldova.”Europa Liberă: Dar pe moment majoritatea e PSRM-PD?Igor Munteanu: „Cu o geometrie foarte variabilă este această majoritate PSRM-PD. Sunt convins că pentru un nou guvern ar putea să voteze inclusiv deputați socialiști; sunt convins că Partidul Democrat înțelege foarte clar rolul nefast în care a fost adus, în care trebuie să îndeplinească capriciile președintelui Dodon în loc de a-și dezvolta propria identitate și profil; sunt convins că este în interesul Partidului Democrat și al altor grupuri-fascicole care s-au desprins din Partidul Democrat să voteze pentru un guvern care să restabilească încrederea populației, dialogul cu Uniunea Europeană, să salveze populația, pentru că asta este problema de bază. Degeaba vorbim noi de Constituție și de viitorul luminos al Republicii Moldova, dacă noi pierdem populația în fiecare zi, unul din 20 de oameni va muri. Mai mult decât atât, dacă situația degradează cu atâta rapiditate, trebuie luat în considerare că s-ar putea ca asupra Republicii Moldova să fie impuse niște sancțiuni de mobilitate, pentru că nimeni nu vrea, într-un fel, o populație infectată să infecteze alte populații. Și atunci, dacă noi nu găsim soluții împotriva acestei epidemii ieșite de sub controlul actualului Guvern Chicu, în cazul acesta vor fi impuse sancțiuni asupra populației de a ieși sau de a intra în Republica Moldova. Asta este de o gravitate care dă peste cap orice fel de commitments, angajamente pe care le-am obținut cu multă greutate în anul 2014 pe Acordul liberalizat de vize.”Europa Liberă: Dvs., deputații Platformei Demnitate și Adevăr, ați spus că sunteți gata să vă asumați această guvernare?Igor Munteanu: „Sigur! Această declarație a fost o poziție politică asumată și responsabilă a partidului nostru.”Europa Liberă: Și Igor Dodon a și răspuns că premierul poate fi desemnat doar cu sprijinul lui sau printr-o procedură care arată că președintele trebuie să desemneze candidatul pentru funcția de premier?Igor Munteanu: „În ultimul rând mă interesează ce spune președintele Dodon, care este un președinte infractor.”Europa Liberă: Dar este o procedură, dle Munteanu.Igor Munteanu: „Există o procedură constituțională, dar vă răspund în ordinea logică: în ultimul rând mă interesează care sunt declarațiile lui, pentru că este un actor electoral și tot ce face în acest moment, nu face decât campanie electorală. Mă interesează opinia partenerilor noștri, PAS-ul, mă interesează partenerii noștri potențiali din Parlamentul Republicii Moldova, mă interesează reacția populației și mă interesează reacția partenerilor internaționali, cum poate fi salvată această țară, pentru că Republica Moldova este la un pas de catastrofă sanitară și ca un deputat care a intrat în procesul politic nu pentru ca să facă fotografii de vedetă în fața unor televiziuni cu fițe, dar pentru ca să apere niște principii în care eu cred. Suntem foarte aproape de schimbarea guvernului și avem obligația să-l schimbăm, pentru ca populația să fie salvată.”Europa Liberă: Și totuși, îl mai citez pe Igor Dodon, care spunea că el și a doua oară, și a treia oară poate să înainteze aceeași candidatură a lui Ion Chicu la funcția de premier.Igor Munteanu: „Acest lucru contravine Constituției. Președintele în Republica Moldova, într-un regim parlamentar este obligat să urmeze vocea majorității parlamentare. În momentul în care există un număr suficient, necesar de voturi pentru alt guvern, parlamentul schimbă guvernele, nu președintele se opune. Deci, orice fel de încercare de a distorsiona prevederile constituționale va fi penalizată. Curtea Constituțională, slavă Domnului, este un organism independent care apără jurisdicția constituțională și apără integritatea și sănătatea procesului constituțional. Sigur că în afară de aceasta va fi și o presiune publică suficientă pentru ca președintele să nu se joace cu asemenea lucruri. Și trei: populația nu dorește scandal și carnavaluri la care să participe șeful statului în beneficiul propriei campanii electorale, ci vrea un guvern care să salveze cetățenii de la moarte sigură.”Europa Liberă: Și de ce ați luat decizia să vă asumați actul guvernării? Aveți 12 deputați în parlament.Igor Munteanu: „Indiferent de câți avem, noi avem suficiente resurse umane și experiență, pentru ca să coagulăm în jurul opțiunii noastre de formare a noului guvern, suficient capital politic și resurse politice pentru ca să facem această schimbare. Republica Moldova are nevoie nu doar de recuperare pe domeniul sănătății, are nevoie de oprire a declinului economic, a doua mare lovitură împotriva populației și a oamenilor simpli și a oamenilor care și-au pus speranțele în anumite businessuri este declinul rapid al economiei. Doar în lunile aprilie și mai am înregistrat o scădere cu 30 la sută a încasărilor la bugetul de stat din cauza faptului că întreprinderile și-au închis activitățile, iar măsurile pe care le-a adus Guvernul Chicu au fost ridicole. S-au propus, de exemplu, niște garanții pentru plata dobânzilor la niște credite pe care companiile le-ar lua de la bănci în condițiile în care marea majoritate a companiilor nici nu vor să audă de bănci. Ele vor într-un fel să găsească o soluție rapidă după modelul românesc sau după modelul altor state europene, în care guvernele responsabile au achitat 75% pentru salariu persoanelor trimise în șomaj tehnic. Noi nu am mers după acest model, noi am mers după niște fantezii ale prim-ministrului Chicu, care nu cunoaște economia și care a mers după un exercițiu extrem de a nu face nimic și de a face aparențele că te doare de ce se întâmplă.”Europa Liberă: Și dacă s-au diminuat încasările la buget, un colac de salvare era și atragerea asistenței financiare din exterior. Care e soarta creditului rusesc, dacă se mai poate renegocia și când? Și ar putea să intre acești bani din partea Federației Ruse în Republica Moldova?Igor Munteanu: „Creditul rusesc a fost o soluție toxică din capul locului și în momentul în care actualul guvern insistă în continuare pe această soluție, înțelegem că imaginația acestui guvern este extrem de limitată. Creditul rusesc venise cu niște condiționalități politice imposibil de conciliat, iar decizia Curții Constituționale de a declara neconstituțional acest împrumut arătă foarte clar că nu ne putem întoarce la textul original, iar procesul de a renegocia un acord durează. În 2020, guvernul s-a împrumutat cu cinci miliarde de lei, cu 235 de milioane de dolari de la FMI, care n-a fost meritul guvernului, a fost lista pe care FMI a dat cu împrumut tuturor țărilor, 136 de țări afectate de COVID, dar în afară de asta s-a împrumutat cu încă un miliard de lei, care s-a dus pe stingerea datoriilor anterioare. În afară de aceste credite n-au intrat decât cinci milioane de euro, ajutor, respectiv creditul de încredere al actualului guvern este zero. Pentru ca să revii pe piața internațională de împrumut, trebuie să ai o altă încredere, trebuie să ai legitimitate și trebuie să ai capacitatea de a fi crezut că ai proiecte de țară.”Europa Liberă: Deci, Dvs. nu mai credeți că poate fi renegociat și într-un timp apropiat să fie accesați banii din linia de creditare din partea Federației Ruse?Igor Munteanu: „Cred că acest împrumut cu Federația Rusă este o rață moartă, el nu mai vine.”Europa Liberă: Ați aprobat buclucașa lege privind organizațiile necomerciale. Mai e nevoie și în a treia lectură să fie adoptată această Lege a ONG-urilor?Igor Munteanu: „Din câte înțeleg eu, da, pentru că au fost foarte multe amendamente depuse de către Partidul Socialiștilor cu scopul de a deraia adoptarea acestei legi. Partidul Socialiștilor a manifestat o opoziție acerbă față de adoptarea acestei legi, fiindu-le în cot de faptul că acest lucru afectează primirea tranșei a doua din partea Uniunii Europene de asistență macrofinanciară și evident că acest lucru a rezidat din înțelegerea îngustă a problemei. Igor Dodon vrea să demonstreze Moscovei că el este copilul cel mai potrivit să fie ajutat în campania electorală, că orice fel de ajutor societății civile care vine din Apus este un fel de interferențe în afacerile interne și prostii de acest gen care, evident, compromit ideea unui dialog sincer cu Uniunea Europeană. S-a votat în două lecturi, s-ar putea să mai fie una...”Europa Liberă: Și se tergiversează un pic din timp...Igor Munteanu: „Se tergiversează, s-a încercat din răsputeri ca intrarea în vigoare a Legii să aibă loc din 2021, slavă Domnului, am depășit acest lucru, am depășit niște condiții de restricționare a finanțărilor activităților civile, necomerciale, care nu înseamnă doar organizații neguvernamentale, apropo. Înseamnă și sindicate, înseamnă și biserică, înseamnă și mediul academic, și multe, multe alte elemente ale unei societăți foarte largi, dar vreau să vă spun că parlamentarii europeni ne-au asigurat că înțeleg profund ce se întâmplă în Republica Moldova, că au nevoie de interlocutori onești, care pot să deseneze care ar fi perspectivele de recuperare economică și de sănătate ale Republicii Moldova și că vor să coopereze cu acești interlocutori. Doi: am discutat nu doar cu europarlamentari, vreau să vă asigur că în ultimele săptămâni de zile am discutat foarte mult cu deputați din Bundestag, din parlamentele altor țări vecine și prietene, care sunt gata să ne ofere tot sprijinul, inclusiv financiar, pentru ca să ieșim din acest impas, dar nu cu acest guvern, nu cu acest prim-ministru, nu cu această încorsetare a executivului într-o încleștare electorală din care președintele Dodon vrea să extragă toate resursele administrative cu care vrea să câștige aceste alegeri.”Europa Liberă: Dar Republica Moldova mizează totuși pe a doua tranșă din asistența macrofinanciară pe care o oferă Uniunea Europeană. Mai sunt condiționalități de îndeplinit?Igor Munteanu: „Sunt opt condiționalități în total, în afară de această adoptare a Legii cu privire la organizațiile necomerciale, unele dintre ele nu au fost întrunite nici până astăzi, guvernul susține că unele dintre aceste condiții nu depind doar de guvern...”Europa Liberă: Dar care sunt aceste condiții?Igor Munteanu: „O condiție este legată de legea cu privire la aplicarea sancțiunilor în cazul spălării banilor, sunt condiții legate de reluarea discuțiilor cu anumite agenții europene de protejare a spațiului comunitar de infracțiuni electronice. Aceste opt condiții au apărut la reuniunea din 15 februarie a anului 2020 a Comitetului de Asociere. Guvernul Chicu a spus că acestea sunt condiții politice, noi ne-am făcut temele tehnice, dar Uniunea Europeană întotdeauna admite și insistă asupra condițiilor și cu caracter politic, pentru că susține că aceste condiții valorifică principiile pe care se bazează această relație și acest dialog între Uniunea Europeană și Republica Moldova...”Europa Liberă: Vor intra aceste 30 de milioane în vistieria statului?Igor Munteanu: „Sunt 30 și 40 de milioane.” Europa Liberă: Da.Igor Munteanu: „30 fac parte din tranșa a doua, 40 de milioane – din ultima tranșă.”Europa Liberă: Ultima tranșă am ratat-o. Au spus-o și cei de la Chișinău, și cei de la Bruxelles.Igor Munteanu: „Din punctul nostru de vedere, inclusiv tranșa a treia poate fi salvată, dacă vor fi interlocutorii credibili la Chișinău, există foarte multe resurse pentru ca în condițiile pandemiei să convingem autoritățile europene de a-și revizui atitudinea politică față de anumite lucruri care se pot întâmpla în Republica Moldova. Deci, este vorba de credibilitate și este vorba de mobilizare și angajament politic în aceste condiții, dar nu cu Chicu și nu cu acest guvern care este subordonat total lui Dodon.”Europa Liberă: Rămâneți la părerea că Moldova este un stat izolat actualmente?Igor Munteanu: „Noi suntem într-o izolare splendidă internațională, în care acest președinte nu și-a vizitat țările imediat apropiate în timp de patru ani de zile, acest guvern nu este primit nici într-o cancelarie, ambasadorii și ministrul de externe nu sunt primiți la nivelul corespunzător atunci când doresc să plece într-o anumită vizită politică. Despre ce vorbim? Guvernul Chicu este legat la mâini și la picioare din cauza declarațiilor stupide pe care le-a făcut, a semnelor proaste că dorește să se răzbune pe planul Băncii Naționale. De exemplu, ultimul scandal a fost legat de această declarație contra independenței Băncii Naționale, nu contra faptului că, de exemplu, cuiva nu-i place că Banca Națională își folosește anumite resurse pentru ca să-și apere angajații în anumite procese judiciare, dar astăzi s-a văzut ca un fel de interferență în independența Băncii Naționale. Este un caz de alertă. În afară de asta, cu o lună în urmă președintele Dodon a avut niște atacuri foarte dure împotriva Curții Constituționale, motiv pentru care Comisia de la Veneția și autorități politice ale Uniunii Europene au spus: Opriți-vă aici, pentru că dacă loviți în Curtea Constituțională, demonstrați că reveniți la derapajele din anul 2018, care au compromis atunci ajutorul Uniunii Europene pentru Republica Moldova în condițiile anulării alegerilor din 2018.”Europa Liberă: Prin debarcarea Guvernului Chicu se urmărește și împiedicarea lui Igor Dodon să participe la prezidențiale?Igor Munteanu: „Eu aș separa aceste subiecte. Chicu nu lucrează pentru interesul țării, ci lucrează ca pion electoral pentru președintele Dodon, dar vreau să spun că alegerile prezidențiale din toamna anului 2020 trebuie să fie făcute în conformitate cu legea, fără aplicarea resurselor administrative, fără ca guvernul să lucreze pe post de agent electoral.”Europa Liberă: Deci, există o interdependență?Igor Munteanu: „Există o interdependență pe care eu nu aș accentua-o, dar ea este vizibilă oricărui om care judecă procesul politic…”Europa Liberă: Da, apare la vedere.Igor Munteanu: „Dar, în primul rând, orice nou guvern trebuie să se ocupe de salvarea populației, de oprirea declinului economic, de căutarea de resurse internaționale financiare pentru ca să oferim perne de salvare pentru businessul din Republica Moldova și trei: reluarea dialogului cu actorii internaționali care sunt benevolenți să ajute poporul și cetățenii Republicii Moldova să iasă din acest impas.”Europa Liberă: Ieri, în parlament a fost adoptată și o declarație privind traseismul politic și coruperea politică. Acest lucru nu se face și în intenția ca să nu se piardă din cei 51 de deputați care constituie majoritatea?Igor Munteanu: „Mă bucur că ați remarcat acest lucru, pentru că cei care au ticluit acest text nu sunt deloc autocritici, nu se uită în spate, dar au acceptat amendamente, două amendamente pe care le-a formulat dl Alexandru Slusari, în care această declarație a fost orientată nu doar la ultimul val de transfugi dintr-un partid în altul, ci la toate valurile de transfugi, iar când pui în tablou aceste elemente, asta înseamnă că Greceanîi, Dodon, Chicu, toți au fost traseiști.”Europa Liberă: Chicu n-a fost politician... Igor Munteanu: „Cum poți să dai lecții de moralitate într-un corp legislativ atunci când tu singur ai migrat, ai cumpărat voturi, ai folosit bani din offshore-uri, inclusiv din Bahamas? Deci, sunt anumite chestiuni, infracțiuni de care procuratura trebuie să se ocupe cu foarte multă pasiune și profesionalism.”Europa Liberă: Declarația este politică, nu are și valoare juridică, dar totuși prin această declarație se reușește menținerea majorității?Igor Munteanu: „Nu cred. Platforma Demnitate și Adevăr a sprijinit această declarație. Da, traseismul trebuie să fie oprit cu mijloace legale, o declarație nu ajută la nimic, valoarea instrumentală a acestei declarații a fost doar ca să dea o replică celor care au plecat recent, dar problema este mult mai adâncă, este impregnată în cultura politică embrionară din Republica Moldova și în ilegalitățile care s-au făcut în ultimii ani de zile, în special cu folosirea banilor în politică, cu cumpărarea la scară industrială a unor grupuri de politicieni și cu nedeclararea veniturilor reale ale partidelor.”Europa Liberă: Gândul mă duce și la adoptarea unei alte declarații în parlament, declarația PSRM-ACUM privind captivitatea Republicii Moldova. Și unde s-a ajuns?Igor Munteanu: „Noi, din păcate, această declarație nu am putut-o îndeplini în totalitate, a fost o intenție bună, am putea să revenim la anumite elemente ale acestei declarații de scoatere din captivitate a Republicii Moldova, pentru că, până la urmă, dacă acest lucru folosește la siguranța populației, la apărarea drepturilor constituționale, ea va fi un obiectiv de bază al viitorului guvern care va fi instalat, dar vreau să vă spun că acest lucru nu se întâmplă prin magie (albă sau neagră), aceste progrese se întâmplă prin apelarea la lege, prin aplicarea Constituției și prin responsabilizarea partidelor și a factorilor executivi în apărarea intereselor cetățenilor.”Europa Liberă: Igor Munteanu este deputatul care a venit cu mai multe inițiative legislative, inclusiv ați încercat să aduceți în parlament mai mult adevăr referitor la ceea ce s-a întâmplat cu concesionarea aeroportului, cu privatizările, cu multe-multe alte nelegiuiri care au avut loc în Republica Moldova. Se rămâne la declarație politică și cu asta, basta?Igor Munteanu: „Mulțumesc pentru întrebare! Au fost inițiativele pe care eu le-am apărat și unele au trecut, altele n-au trecut. De exemplu, a trecut chiar ieri înființarea subzonei economice libere la Dubăsari, eu mă bucur foarte mult de acest lucru, pentru că populația din stânga Nistrului are nevoie de instrumente reale de recuperare economică și de deschiderea locurilor de muncă.”Europa Liberă: Și am văzut că au venit și reacții foarte multe pozitive, dar am mers la Cocieri, un sat unde ați ajuns și Dvs., și lumea îmi zicea că ar fi fost mult mai bine dacă ați fi ajuns la Cocieri cu această inițiativă.Igor Munteanu: „Dar n-am putut să o facem acolo din cauză… Valentina, eu nu pun în subzonă economică unde îmi trăsnește mie, iar dacă sunt două cordoane de control, eu nu pot să pun această subzonă economică la Cocieri, deși mi-aș fi dorit foarte mult. În afară de această subzonă economică liberă, ca un factor pozitiv, eu am promovat Legea Magnițchi, am promovat Legea deoffshorizării, care a fost adoptată în prima lectură cu avizul pozitiv al Guvernului Blocului ACUM, dar a primit avizul negativ din partea Guvernului Chicu. Or, deoffshorizarea înseamnă un instrument de securizare a spațiului sectorului public de transferurile și banii din offshore-uri cu jurisdicție, cu standarde de transparență redusă. Toate marile tunuri care s-au dat în economia națională, s-au dat cu bani aduși din Cipru, din Bahamas, din Panama, din alte jurisdicții urâte în care se ascund bani murdari. Deci, noi am vrut să sanitizăm acest spațiu economic, iar Guvernul Chicu s-a împotrivit. Trebuie să întrebăm: de ce oare s-a împotrivit? Care interes apără el în acest fel, pentru că am avut avize pozitive din partea tuturor instituțiilor, inclusiv de la Serviciul de prevenire a spălării banilor? În afară de aceste legi - de deoffshorizare și Magnițchi -, eu am adus mai multe proiecte de lege. Luni voi face o prezentare, probabil într-o conferință de presă, a legii zonelor defavorizate. Se întâmplă o disparitate socio-economică enormă între Chișinău, în care salariile ajung să fie de șapte-opt ori mai mari decât salariile pe care populația din Republica Moldova le primește în zona rurală.”Europa Liberă: Soarta concesionării Aeroportului Internațional Chișinău și e un subiect fierbinte…Igor Munteanu: „Mulțumesc pentru că mi-ați adus aminte. Am fost președintele Comisiei de anchetă parlamentară pe aeroport, pe Air Moldova, pe gările și stațiile auto și „Tutun-CTC”. Am demonstrat în detalii unde s-au comis fraude la organizarea concursurilor de licitație, am demonstrat cine au fost vinovați, dar eu nu sunt procuror. Am prezentat în fața plenului parlamentului rapoarte, după care a venit Curtea de Conturi, care a confirmat recomandările noastre și observațiile noastre și a reiterat importanța implicării procuraturii pentru ca, în primul rând, să penalizeze oficialii care au fraudat aceste tendere și doi: guvernul să înceapă procesul de readucere a acestor bunuri la dispoziția proprietarului adevărat, cei care sunt statul și guvernul. Eu cred că noi vom reuși, dar, din păcate, procesul de readucere durează foarte mult și se comit greșeli elementare, de elev repetent. Cea mai elementară greșeală pe care a făcut-o Guvernul Chicu este că, înainte de decizia unei instanțe de judecată, dânșii au revizuit taxa aeroportuară, ori acest lucru înseamnă intervenție în logica contractului de concesionare.”Europa Liberă: Și acum e o luptă și să vedem cine va câștiga în această luptă?Igor Munteanu: „Este o luptă. Dar problema este că într-o asemenea luptă trebuie să lupți cu mijloace legale, trebuia de la început să fie o decizie a instanței de judecată, ca după asta să scoți taxa aeroportuară. Și acest lucru vorbește despre neprofesionalismul incalificabil al actualului guvern sau despre faptul că acest guvern încearcă să servească altor grupuri care vor să preia controlul asupra acestor bunuri. Or, guvernul nu trebuie să fie asociat cu niciun fel de grupuri de influență, trebuie să lucreze pentru interesul public. Eu cred că aeroportul, compania Air Moldova au fost concesionate și privatizate în mod fraudulos, noi trebuie să readucem aceste bunuri înapoi, Air Moldova reprezintă 40% din toată piața aviatică, a fost privatizată de către doi indivizi cu cetățenia Republicii Moldova cu un geamantan de euro, de 2,6 milioane de euro, aduși din Dubai.”Europa Liberă: Aveți probele?Igor Munteanu: „Toate probele au fost demonstrate, probele sunt cunoscute în serviciul de prevenire a spălării banilor. Dar ce s-a făcut? Între timp, nu s-a făcut nimic. Deci, cineva are tot interesul să mângâie compania Blue Air, care a oferit oarecum front stage-ul pentru această privatizare s-a retras, au rămas două persoane care sunt responsabile, care au făcut o pramatie de companie Civil Aviation, care gestionează cea mai mare companie aviatică a Republicii Moldova în mod fraudulos. Deci, toate aceste lucruri au fost observate de Parlamentul Republicii Moldova, am lucrat în consens cu toate fracțiunile parlamentare, inclusiv cu cei care au reprezentat fostul Guvern Filip, pentru că interesul public este mai presus de diferențele noastre politice. Vreau să vă răspund în acest fel și la întrebarea Dvs. sacramentală, dacă se vor găsi deputați să voteze guvernul nou. Guvernul nou trebuie să fie votat atâta vreme cât avem conștiința misiunii deputaților de a face lucruri în interesul public, de a face lucruri altfel și de a nu servi unor interese mercantile de partid doar electoraliste.”Europa Liberă: Dar cine ar merita să facă parte din acest executiv?Igor Munteanu: „Oameni de foarte bună calitate. Nu pot să vă dau în acest moment numele lor, pentru că asta ar fi o greșeală, dar sunt convins că la momentul în care numărul necesar de voturi - 52, 55, 56, poate mai mult - se va găsi pentru ca să voteze un nou guvern, veți fi mândri, veți fi mândră, dna Valentina Ursu, de numele pe care le veți găsi.”Europa Liberă: Cetățenii Republicii Moldova trebuie să fie mândri că i-ar reprezenta un guvern care să se gândească cu adevărat și la interesele statului, interesele naționale. Igor Munteanu: „Absolut!”Europa Liberă: Cine ar merita să fie premier?Igor Munteanu: „Platforma Demnitate și Adevăr a menționat public trei nume.”Europa Liberă: Primul este Andrei Năstase, al doilea este Igor Munteanu, al treilea este Alexandru Slusari.Igor Munteanu: „Exact! Nu pot să adaug nimic mai mult la ceea ce ați spus. În spatele acestor oameni există o anumită experiență, recunoaștere internațională și națională, există foarte multe idei care ar putea să genereze dinamism politic, economic și social societății pe care noi o numim Republica Moldova.”Europa Liberă: Cât timp i-ar trebui lui Igor Munteanu, în eventualitatea că ajunge în fruntea executivului, să înceapă să facă ordine în statul Republica Moldova?Igor Munteanu: „Nu foarte mult timp, pentru că eu cunosc care ar fi misiunea adevărată a unui prim-ministru, înțeleg care sunt obstacolele, nu voi face scutire în cazul în care se va ajunge la această situație, deși colegii mei cred că au mai multe șanse de a fi nominalizați pentru formarea guvernului, dar oricare dintre noi are suficiente resurse interne și externe pentru ca să punem în mișcare acest guvern să servească interesul public.”