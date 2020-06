Coronavirus: 281 cazuri noi depistate după procesarea a 984 de teste

11:50

Municipalitatea continuă lucrările de demontare a panourilor publicitare. Astfel, noaptea trecută, un panou de 24 de metri, de pe strada Calea Ieșilor, a fost demontat. „Următoarea adresă unde va fi demontat un panou de asemenea dimensiuni este str. Mihai Viteazul", a anunțat Ion Ceban pe pagina sa de Facebook. Amintim că la sfârșitul lunii decembrie […]