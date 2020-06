Militarii moldoveni vor participa la parada militară din 24 iunie, în Piața Roșie. Imagini de la ceremonia de detașare (FOTO)

13:10

Lidera PAS, Maia Sandu, nu are nicio șansă să-l surclaseze pe actualul șef al statului, Igor Dodon, în turul doi al alegerilor prezidențiale. Este opinia președintelui de onoare al Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, exprimată în cadrul emisiunii Puterea a patra, de la postul de televiziune N 4. Mihai Ghimpu susține că exponenții curentului unionist nu […] Articolul Ex-liderul PL: Sandu nu are nicio șansă să-l surclaseze pe Igor Dodon. Are doar niște ambiții a apărut mai întâi pe LiveNews.MD.