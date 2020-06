Un grup de militari din Compania Gărzii de Onoare, detașat să participe la parada militară de la Moscova // FOTO

13:45

Președintele țării spune că în iunie 2019, atunci când a decis să dea jos regimul oligarhic condus de Vlad Plahotniuc a riscat cu viața personală. Șeful statului spune că riscul persistă și în prezent, iar odată ce se apropie campania electorală, lovituri vor fi tot mai multe.“Anul trecut, când am decis să merg împotriva lui Plahotniuc, am riscat cu tot: cariera politică, viața personală, cu viața familiei… Eu puteam, când Plahotniuc a încercat să mă șantajeze, să fac ca Voronin, sau să fac ca Filat. Să spun, văi, horoșo, hai să ne înțelegem. Așa a făcut Voronin și Filat și au terminat-o rău. Pe Voronin mai încearcă Plahotniuc să îl scoată la rampă împotriva mea. Filat a înțeles că a fost utilizat de Plahotniuc. Eu am decis să lupt și lovituri vor fi în mine din ce în ce mai multe în următoarele săptămâni, luni”, a spus președintele.