Igor Dodon i-a adresat lui Donald Trump un mesaj de felicitare cu prilejul zilei de naștere

Președintele țării spune că în iunie 2019, atunci când a decis să dea jos regimul oligarhic condus de Vlad Plahotniuc a riscat cu viața personală. Șeful statului spune că riscul persistă și în prezent, iar odată ce se apropie campania electorală, lovituri vor fi tot mai multe. • “Anul trecut, când am decis să merg împotriva lui Plahotniuc, am riscat cu tot: cariera politică, viața personală, cu viața familiei… Eu puteam, când Plahotniuc a încercat să mă șantajeze, să fac ca Voronin, sau să fac c...