Alte 366 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 şi 13 decese

13:20

Un bărbat de 61 de ani a fost accidentat mortal, noaptea trecută, de un tren care efectua pe cursa „Chișinău-Ocnița". Din informația preliminară, bărbatul ar fi ieșit brusc în fața locomotivei. Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Ocnița, Svetlana Talpă, a declarat pentru IPN că era condusă de un...