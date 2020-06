Cazurile noi de COVID-19, înregistrate în ultimele 24h

09:40

Până la ora actuală, în Republica Moldova au fost confirmate 9511 cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 1042 în Transnistria. În ultimele 24 de ore, în cadrul Centrului COVID-19 Chișinău, au fost internate 121 persoane cu suspecție la COVID-19. Starea de sănătate a persoanelor infectate: 335 stare gravă (dintre care 27 ...