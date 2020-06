Raport OMS: Republica Moldova este în topul țărilor din Europa cu cele mai multe cazuri de bullying la şcoală

17:10

Alte 366 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova, după procesarea a 1646 de teste, informează Ministerul Sănătății. Astfel, bilanțul cazurilor a ajuns la 11 093. Cele mai multe cazuri confirmate sunt în municipiul Chișinău -124 de persoane infectate. Acesta este urmat de Bălți (37 cazuri) și Comrat (36 cazuri). […] The post 366 de cazuri noi de coronavirus, înregistrate în Republica Moldova appeared first on NewsMaker.