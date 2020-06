Ministrul apărării a dispus testarea psihologică a tuturor militarilor

12:30

Președintele Igor Dodon susține că, prin intermediul unor deputați din Parlament, fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, încearcă să destabilizeze situația din țară. Șeful statului spune că fostul democrat face presiuni asupra judecătorilor și procurorilor ca să nu ia decizii în defavoarea sa, transmite IPN. Potrivit lui Igor Dodon,...