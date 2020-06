DOC // Armata Națională se va implica în măsurile de prevenire a COVID-19

14:20

“Anul trecut, când am decis să merg împotriva lui Plahotniuc, am riscat cu tot: cariera politică, viața personală, cu viața familiei… Eu puteam, când Plahotniuc a încercat să mă șantajeze, să fac ca Voronin, sau să fac ca Filat. Să spun, văi, horoșo, hai să ne înțelegem. Așa a făcut Voronin și Filat și au terminat-o rău. Pe Voronin mai încearcă Plahotniuc să îl scoată la rampă împotriva mea. Filat a înțeles că a fost utilizat de Plahotniuc. Eu am decis să lupt și lovituri vor fi în mine din ce în ce mai multe în următoarele săptămâni, luni”, a spus președintele.