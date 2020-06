Oamenii de știință au descoperit cum poate reveni părul alb la culoarea sa naturală

12:50

Pe mătușa Nadejda am întâlnit-o luni în curtea Colegiului de Arte "Nicolae Botgros", unde face parte din personalul auxiliar al instituției. Despre ea am aflat de la profesorul de istorie Mihai Zeamă și fiica acestuia, Mariana Zeamă-Mischevca, așa că mi-am propus să o cunosc pe cea care s-a născut și a copilărit la vreo cinci […]