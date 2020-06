Michael J. Fox, distrus de Parkinson. Actorul nu mai poate să facă nici duş singur

13:10

Interpreta Cristina Scarlat a savurat perioada de autoizolare, a dedicat timp familiei, dar și sie, informează SHOK.md. „Am acordat mai multă atenție familiei, ceea ce nu am reușit să fac mulți ani. Mi-am acordat mie personal mult timp. Am recuperat, am dormit, cred că, pentru toți cei 20 de ani cât nu am dormit. Am […]