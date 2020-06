Un bărbat, condamnat la 18 ani de închisoare după ce și-a abuzat sexual fiicele vitrege minore

14:20

Primăria Chișinău va expedia Procuraturii Generale raportul de expertiză al asfaltului de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Edilul capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul unui briefing de presă că „expertiza ne confirmă faptul că lucrările au fost realizate prost, iar în consecință avem probleme foarte grave". „Pe întreaga porțiune avem la etapa […]