79 de ani de la primul val al deportărilor staliniste. Zeci de mii de oameni au fost duși cu forța în GULAGUL sovietic

Marte si Neptun fac conjunctie in Pesti si creste nevoia de iubire, de romantism. Iti doresti o escapada care sa-ti anime spiritul. Esti gata sa sari intr-o rulota si sa pleci intr-o aventura fierbinte cu persoana iubita. Luna a ajuns la al doilea patrar, este in zodia Pesti si incepi sa vezi totul dintr-o alta perspectiva. Spre seara, insa, se muta in Berbec, unde face cuadratura cu Saturn si nu te va lasa prea mult sa stai pe ganduri. Treci direct la actiune!Pana la Luna!E vremea sa intinzi covorul cel mare, sa dai drumul la boxe la maximum si sa iti faci ringul de dans pe care sa-ti arati cele mai tari miscari. DA petrecerea pe care o visezi! O meriti din plin! Simte-te ca si cand ai merge pana la Luna si inapoi.