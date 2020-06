Zahărul în exces te face să mânănci mai mult

07:50

Clasicul film „Gone with the Wind/ Pe aripile vântului” (1939, în regia lui Victor Fleming), cu Clark Gable şi Vivien Leigh, a fost scos de HBO de pe platforma de VOD, HBO MAX, de teama reacţiilor negative pentru modul în care îi prezintă pe oamenii de culoare, relatează New York Times. Filmul premiat cu opt premii Oscar evocă o plantaţie de sclavi din Atlanta şi spune ...