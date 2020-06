În această duminică, transportul public din capitală va fi sistat

19:00

Marea Britanie nu va cere Uniunii Europene o prelungire a perioadei de tranziție post-Brexit, a anunțat ministrul britanic Michael Gove. Ministrul a confirmat că „momentul a trecut”, iar Marea Britanie se va încadra în perioada de tranziție de un an stabilită prin Acordul Brexit, conform Reuters. „Am confirmat în mod formal că Marea Britanie nu va extinde perioada de tranziție și că momentul unei prelungiri a trecut. La 1 ianuarie 2021 vom prelua controlul și ne vom recâștiga independența politică și economică”, a scris Gove pe Twitter. I just chaired a constructive EU Joint Committee meeting with @MarosSefcovic I formally confirmed the UK will not extend the transition period & the moment for extension has now passed. On 1 January 2021 we will take back control and regain our political & economic independence pic.twitter.com/nZjNpez8LI— Michael Gove (@michaelgove) June 12, 2020