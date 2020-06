Soroca rămâne în așteptarea monumentului victimelor represiunilor politice

10:40

Tableta de vineri Zilele acestea toată suflarea progresistă și „progresistă" din Republica Moldova a „sărbătorit" un an de la căderea regimului Plahotniuc și instaurarea unui alt regim care, prin (in)coerența și (in)capacitatea sa, se vrea la fel de odios și la fel de insuportabil. Ba chiar nu doar se vrea, dar și este cu […]