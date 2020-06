Curtea de Apel Chișinău menține decizia de emitere a mandatului de arestare pe numele lui Plahotniuc

22:00

Deputații parlamentului de la Chișinău au votat unanim o Declarație privind condamnarea traseismului și coruperii politice, la inițiativa Fracțiunii Partidului Democrat. Acest partid, prin vocea liderului său Pavel Filip a acuzat partide parlamentare că i-ar „cumpăra” deputatii și că astfel s-ar putea schimba majoritatea parlamentara care sustine guvernul lui Ion Chicu. De amintit și că Alexandru Slusari, vicepreședintele Parlamentului, a susținut ideea ca în declarație să fie condamnat traseismul politic pentru toată perioada parlamentarismului și să fie condamnați cei care au acceptat, dar și cei care au propus deputaților să plece dintr-un partid. Amendamentele au fost acceptate. Declarația de condamnare a traseismului și coruperii politice, votată unanim azi în legislativul moldovean, a fost propusă de partidul care în legislatura trecută, când era condus de Vlad Plahotniuc, s-a confruntat frecvent cu acuzații de cumpărare de deputați, iar acum trece el însuși printr-un proces de disoluție, pierzând timp de câteva săptămâni mai mult de jumătate de mandate. Este vorba despre Partidul Democrat. Parte din deputații lui au migrat recent către o formațiune nouă politică constituită de Andrian Candu, parte – către formațiunea fugarului Șor, iar întregul proces, ce a adus majoritatea parlamentară PSRM-PD până la limita de jos, de 51 de deputați. este din nou însoțit de acuzații că nu se produce fără implicații financiare.Iată de ce dezbaterea de astăzi a fost aprinsă, iar cei care au dezbătut cel mai fierbinte au fost tocmai deputații acestor formațiuni.„Se cumpără deputați pentru a proteja interesele unui grup mafiot - mă refer la aeroport, mă refer la furtul miliardului - să fie securizat. Pentru asta faceți tot acest lucru”, a declarat socialistul Corneliu Furculiță.„Foarte bun exemplu de traseism e dl Dodon sau dna Grecianîi, care din comuniști s-au transformat în socialiști - traseism politic cu adevărat. Alți subsemnați ai acestei declarații – dl Pavel Filip, Alexandru Jizdan, Monica Babuc - au devenit membri de guvern cu ajutorul cui dacă nu a traseiștilor? Un guvern întreg creat prin traseism”, a spus fostul democrat, acum lider Pro Moldova, Andrian Candu.„Îl ascult pe dl Candu vorbind de dezamăgire și mai nu mi-au dat lacrimile. Da, există două persoane extrem de dezamăgite – una e în Miami și alta în Israel - pentru a căpăta putere din nou, banii curg gârlă. Cineva spunea că există și un lucru bun în ce se întâmplă – măcar se întoarce miliardul în R. Moldova”, a spus socialistul Grigore Novac.„Ne îndemnați să ne eliberăm, dle Candu. Să ne eliberăm de ce? De rușinea pe care o simțim. Iar vina nu o poartă nici, Babuc, nici Filip, nici Jizdan. Iar cei care o poartă se fac că plouă,” a spus democrata Monica Babuc.„De ce ați preferat să plecați? Ca să vă spălați de imaginea pe care am fost nevoiți să o purtăm cu toții? Eu am fost în situația să răspund ce e cu furtul miliardului. Tot eu am fost în situația să afirm că ultimul cui bătut în PD a fost invalidarea alegerilor din Chișinău”, a adăugat liderul actual al democraților Pavel Filip.Încercări de luptă cu traseismului politic în parlamentul de la Chișinău s-au mai făcut și anterior, dar niciodată, la fel nici acum, nu s-a ajuns la interzicerea acestuia prin lege, chiar dacă intenții de acest fel au avut mulți lideri politici, începând cu Voronin și încheind cu președintele Igor Dodon.