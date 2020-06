„Suflecaţi mânecile și veniți la ajutor”. Mesajul lui Chicu pentru politicieni

12:00

Președintele Republicii Moldova susține că Vladimir Plahotniuc corupe deputații pentru a distruge majoritatea parlamentară și a influența, astfel, judecătorii și procurorii. În cadrul platformei online „Președintele răspunde” din 12 iunie, șeful statului a chemat ambasadorii să reacționeze la situația din justiție. Mai mult, Igor Dodon a declarat că curățarea justiției se va face dacă 3-4 […] The post „Trebuie de luat 3-4 judecători și de pus la pușcărie”. Dodon, despre presiunile lui Plahotniuc și reacția ambasadorilor appeared first on NewsMaker.