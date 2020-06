În această duminică, transportul public din capitală va fi sistat

10:40

Președintele Igor Dodon a recunoscut în cadrul platformei online „Președintele răspunde" din 12 iunie că situația din Republica Moldova privind pandemia de COVID-19 este gravă. Acesta susține, însă, că nu este cazul de sistat activitățile economice, iar creșterea îmbolnăvirilor se atestă și la nivel global. De asemenea, acesta a răspuns criticilor privind vizitele sale prin spitale: „Riscul cel mai mare mi-l asum eu. Dar ca un președinte responsabil și cu caracter, trebuie să îmi asum acest risc"