Fostul învățăcel îl ceartă pe discipol: Dodon, către Voronin – „Dar mata când i-ai dat țara lui Ghimpu erai mare erou, așa-i?”

Autoritățile locale, impresionate de trecutul sovietic, aduc omagiu și astăzi papucului rusesc. Declarația aparține câtorva bălțeni, care au protestat la evenimentul de inaugurare a unei pietre de temelie a viitorului monument în memoria „Tuturor generațiilor de grăniceri”. Oamenii s-au înarmat cu pancarte pe care au scris „Bălți fără monumente NKVD-iste”, „ Legea e mai presus de tot” și „ Cerem audieri publice”. Consilierul Municipal, Sergiu Burlacu, a criticat decizia autorităților locale de a inaugura un monument în cinstea soldatului sovietic, vizavi de Biserica Sfânta Cuvioasă Paraschiva, înălțată la inițiativa Episcopului Visarion Puiu. „Astăzi sunt promovate în fața unei biserici, în fața unei Eparhii, simboluri străine nouă, simboluri NKVD-iste sovietice. NKVD-ul distrugea biserici, distrugeau creștinii pentru rugăciunea către Dumnezeu. Astăzi ne trezim că preoții conduși de așa numitul Episcop Marchel, cinstesc monumentele celor care mai ieri le distrugeau bisericile și creștinii”, a precizat consilierul municipal, Sergiu Burlacu, potrivit nordnews.md. Și oamenii prezenți la protest au fost nemulțumiți de ridicarea viitorului monument. „Pentru mine personal, este o tragedie a familiei mele. Această structură mi-a ucis de foame doi bunei, pentru aceasta protestez și sunt împotriva acestui monument NKVD-ist”, a spus unul dintre protestatari. „Și acum, când e coronavirus, fiind unul extrem de grav. Lumea moare de foame, atâtea probleme sunt. Lor acum le arde de monument pentru a venera necuratul. Lor monument le trebuie? Tatăl meu a fost în lagăr, prin câte a trecut și a suferit el, o luptat, dar ei au stat în tufari”, a mai declarat un altul. „De ce să-l ridice aici, în mijlocul Bălțiului. Lasă să facă monumentul la graniță, nu în mijlocul orașului, în fața bisericii”, au spus oamenii prezenți la protest. Pe de altă parte, părtașii grănicerilor cu trecut sovietic au venit la Bălți să-și susțină camarazii, lansând mesaje ofensatorii la adresa României. „Noi suntem grăniceri și suntem mândri că am făcut serviciul militar la graniță. E ceva sfânt pentru noi, oamenii au păreri împărțite”. „Am venit din Drochia pentru a fi alături de grănicerii din Bălți. Buneii noștri, străbuneii, au fost cei care au apărat Moldova de români, care au vrut să treacă Prutul, însă grănicerii noștri nu le-au permis acest lucru”, a precizat unul dintre grăniceri, în limba rusă. Potrivit reprezentanților „Asociației Grănicerilor din Republica Moldova”, instalarea monumentului a avut loc cu acordul primărie Bălți, chiar dacă o decizie în acest sens nu a fost aprobată de Consiliul Urbanistic. „Eu am văzut scrisorile semnate de primărie, prin care s-a permis instalarea monumentului anume în acest loc. Primul demers a fost stabilirea acestui loc. Noi am venit și am indicat acest loc. Am rugat să identifice un loc. Am explicat pentru ce. Am primit răspunsul de la primărie, care a stabilit acest loc. Abia s-a pus piatra de temelie a monumentului. Aspectul viitorului monument va fi dezbătut public”, a menționat avocatul „Asociației Grănicerilor” din Republica Moldova, Valeriu Astafiev. La evenimentul de inaugurare au fost prezenți viceprimarul de Bălți, Nicolai Grigorișin, dar și deputatul Vladimir Vitiuc. „Din anul 1992, în trupele de grăniceri au slujit peste 50 de mii de oameni. Astăzi ei stau la straja patriei. Mă închin în fața ofițerilor și soldaților care și acum stau la straja păcii. Grăniceri, să fiți sănătoși și să nu uităm istoria noastră”, a adăugat viceprimarul. „Ei merită acest eveniment și acest monument. Armata era o onoare iar grănicerii au fost mereu considerați de elită. Mulțumesc tuturor care îndeplinesc această slujbă dificilă, dar și cei care ne-au păzit frontierele, ei sunt primii care înfruntă greutățile în numele țării, în numele patriei”, a specificat deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Vladimir Vitiuc. „Asociația Grănicerilor” din Republica Moldova numără trei mii de persoane. Articolul Protest inedit la Bălți: „Fără monumente NKVD-iste!” apare prima dată în InfoPrut.