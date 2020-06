Primăria va sesiza Procuratura privind calitatea asfaltării bd. Ștefan cel Mare și Sfânt

13:20

O instanță din Thailanda i-a condamnat pe cei doi proprietari ai unui restaurant la câte 1.446 de ani de închisoare pentru fraudarea clienților. Anul trecut, restaurantul cu fructe de mare „Laemgate” a lansat o promoție online cu plata în avans. Aproximativ 20.000 de persoane au achiziționat vouchere în valoare de... The post Cum au ajuns proprietarii unui restaurant din Thailanda să fie condamnați la câte 1.446 ani de închisoare appeared first on Portal de știri.