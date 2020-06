Vladimir Plahotniuc recunoaște că l-a scos pe Renato Usatîi din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 2014

09:40

Tranşa a doua, din asistenţa de 100 de milioane de euro pusă la dispoziţie acum trei ani de Uniunea Europeană, cel mai probabil va veni în R. Moldova, însă cea de-a treia tranşă probabil se va pierde. De această părere este preşedintele delegaţiei Parlamentului European pentru relaţia cu Republica Moldova, Siegfried Mureşan, care a co-prezidat, la 10 iunie, Comitetul Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova şi care a oferit un interviu pentru Europa Liberă. Siegfried Mureşan spune că îndeplinirea condiţionalităţilor pentru tranşa a doua înseamnă automat venirea banilor, însă cea de-a treia tranşă este pusă sub semnul întrebării. „Cu deputaţii din Parlamentul Republicii Moldova am discutat despre faptul că le-am pus la dispoziţie această sută de milioane de euro în urmă cu trei ani de zile, banii trebuie atraşi până în luna iulie, s-a atras doar o tranşă şi riscul major este ca cea de-a treia tranşă să fie pierdută, ca din cauza lipsei de reforme din ultimele luni să nu se poată accesa şi a treia tranşă. Se va putea accesa cea de-a doua tranşă cu mare probabilitate, dar cea de-a treia tranşă probabil se va pierde şi este o pierdere pentru cetăţenii Republicii Moldova din cauza lipsei reformelor. Ce am mai discutat a fost, de asemenea, despre reforma CSM, reforma Consiliului Superior al Magistraturii, unde am spus foarte clar - şi eu am transmis personal acest mesaj deputaţilor din Republica Moldova - că reforma Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să aibă loc în deplină concordanţă cu cererile Comisiei de la Veneţia, şi anume majoritatea membrilor CSM trebuie să fie membri ai sistemului judiciar. Ideea de a nominaliza profesori de drept din partea parlamentului aduce cu sine riscul politizării Consiliului şi acest risc este foarte mare, mai ales dacă membrii din afara sistemului judiciar sunt majoritarii în CSM. De aceea am transmis ieri acest mesaj foarte clar: reforma CSM trebuie să se facă în strictă respectare a recomandărilor Comisiei de la Veneţia, scopul fiind, evident, asigurarea independenţei actului de justiţie din Republica Moldova”, a spus Mureşan pentru Europa Liberă.