Covid-19 în Republica Moldova: Numărul persoanelor în stare gravă, în creștere // LIVE

21:20

Amazon îşi realizează clasamentul pe baza datelor de vânzări. Site-ul oferă ediţia aniversară „Gone With the Wind”, dublu DVD, pornind de la 29,55 de dolari, iar de pe Amazon Video poate fi închiriat pentru 3,99 dolari ori cumpărat pentru 9,99 de dolari. Pe platforma iTunes a Apple, în SUA, filmul se clasa miercuri pe locul al cincilea, după „The Hunt”, „Birds of Prey”, „Bad Boys for Life” şi „The Invisible Man”, scrie News.ro. Lungmetrajul regizat de Victor Fleming, premiat cu opt Oscaruri, a f...