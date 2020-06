Google Maps va alerta utilizatorii despre restricţiile de călătorie legate de COVID-19

15:00

Digitalizarea cuprinde tot mai multe domenii ale vieții, iar cunoașterea limbajelor de programare începe să devină o necesitate stringentă. În ultimii ani, la nivel mondial se atestă o creștere a numărului fetelor și femeilor care muncesc în domeniul IT, iar acest lucru, implicit are un efect pozitiv și asupra dezvoltării economice a comunității. Articolul Fete și femei în IT. Tot mai multe femei reușesc să se afirme în acest domeniu, iar stereotipurile dispar apare prima dată în #diez.