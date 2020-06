Papa Francisc condamnă exploatarea prin muncă a copiilor, intensificată în timpul pandemiei

09:20

Soarele in Gemeni face cuadratura cu Neptun in Pesti, iar tu poti simti pierdut in labirintul propriei minti. Fantezii, celebrele “dar daca”, regrete si dezamagiri, rugaciuni si vise… Nici nu e de mirare ca nu stii ce sa alegi. Dar, nu-ti face griji! Nu trebuie decat sa stai linistit si sa te asculti. Ce vrea sufletul tau cu adevarat. Luna isi indreapta si ea pasii spre Pesti, iar tu ai nevoie de inspiratie. Venus face sextil cu Chiron, aducand nevoia unei vindecari in amor.