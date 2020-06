Participanții la mitingul electoral al președintelui Trump vin pe proprie răspundere

17:30

În regiunea transnistreană, administrația separatistă pare să-și fi accentuat presiunile asupra opoziției, a organizațiilor din societatea civilă și în general asupra oricăror voci incomode sau critice la adresa puterii. Mați, 9 iunie, din regiune a fost nevoit să fugă un deputat de opoziție din Consiliul orășenesc Tiraspol, iar a doua zi s-a anunțat că o tânără scriitoare s-a ales cu dosar penal pentru că a scris o carte despre abuzurile din așa-zisa armată transnistreană. În ambele cazuri, acuzațiile țin de „extremism”. Cei doi riscă amenzi între 2000 și 2500 de euro sau între 3 și 5 ani de închisoare. Despre toate aceste lucruri locuitorii regiunii pot afla doar din presa de la Chişinău sau de pe rețelele de socializare. Presa din regiune, controlată practic integral de putere, păstrează tăcerea, iar site-ul Partidului comuniștilor, de opoziție, pare să fi fost blocat și nu mai poate fi accesat.Deputatul consiliului orășenesc Tiraspol, Alexandr Samonii, membru al Partidului comuniștilor, a fugit din regiunea transnistreană, reușind să ocolească posturile suplimentare și măsurile de carantină impuse de administrația de la Tiraspol, cel mai probabil trecând cu barca râul Nistru.Marți, el a fost lăsat fără imunitate de ales local, la solicitarea Comitetului de anchetă transnistrean, și dat în căutare. Structurile de forță de la Tiraspol îl acuză pe Alexandr Samonii de „extremism”. Acestea bănuiesc că deputatul de opoziție a publicat postări pe Facebook folosind un profil fals, postări care ar fi chemat la „ostilități sociale și intoleranță” și care l-ar fi „jignit pe președintele Vadim Krasnoselski”, ceea ce ar constitui „amenințări la adresa securității statului”.Alexandr Samonii susține la rândul său, citat de publicația NewsMaker, că nu are nicio vină, dar că nu are cum să-și demonstreze nevinovăția în regiunea separatistă, pentru că dacă puterea de la Tiraspol a decis să-l închidă, oricum o va face. Este motivul pentru care a preferat să părăsească regiunea.Alexandr Samonii este deputat al Consiliului orășenesc Tiraspol și membru al Partidului comuniștilor, de opoziție, din regiunea transnistreană. El a fost asistent al liderului formațiunii, Oleg Horjan, condamnat la cinci ani și jumătate de detenție pentru organizarea unui protest pașnic împotriva actualei conduceri de la Tiraspol. Din comentariile care au apărut pe rețelele de socializare, Alexandr Samonii pare să fie simpatizat de public pentru faptul că în perioada epidemiei, pentru a-și întreține cei trei copii, a lucrat ca taximetrist.Administrația de la Tiraspol constituie de facto „aripa politică” a concernului Sheriff, care controlează practic toate domeniile strategice din economie, de la alimente la sistem bancar și piață petrolieră.Sheriff și-a eliminat toți opozanții din domeniul politic – primul care a fugit din regiune a fost predecesorul lui Krasnoselski, Evgheni Șevciuk, care după ce a pierdut puterea s-a pomenit cu mai multe dosare penale. Mulți dintre adepții și apropiații lui fie au fugit și ei, fie au fost arestați, unii chiar au fost asasinați, cum a fost cazul fostului primar al orașului Tiraspol, Andrei Bezbabcenko, apropiat al lui Șevciuk, care fugise din regiune și locuia la Odesa.Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, ne-a transmis că săptămâna trecută angajații KGB-ului transnistrean au percheziționat sediul Partidului Comuniștilor și au ridicat toate calculatoarele de acolo. Astăzi, site-ul partidului nu mai este accesibil, iar cei din formațiune spun că nu au niciun fel de documente referitoare la decizia de arestare a lui Alexandr Samonii.Avocatul și apărătorul drepturilor omului din regiunea transnistreană, Stepan Popovski, directorul organizației „Contribuție la o justiție eficientă”, spune că noțiunea de extremism este foarte bine interpretată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iar Tiraspolul o interpretează eronat, folosind-o ca bâtă politică:„Noțiunea de „extremism” este foarte bine interpretată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care stabilește ce poate și ce nu poate fi interpretat drept extremism. S-a găsit un instrument foarte comod pentru reducerea la tăcere a oricăror opinii, pentru limitarea drepturilor și libertăților cetățenilor: pentru limitarea dreptului la libertatea întrunirilor și la exprimarea opiniilor. Acest lucru are legătură, cel mai probabil, cu alegerile care ar urma să aibă loc în noiembrie. Ei vor să facă din noi o societate „rafinată”, curățată de orice ar prejudicia imaginea regimului existent.Acest articol privind extremismul este ideal pentru așa ceva – este intimidant, induce frică, este dur și contondent. E o armă teribilă care se folosește în lupta cu drepturile imuabile, cu drepturile care sunt date omului de la naștere. Nu statul a fost cel care i-a dat dreptul de a-și spune liber opinia. În schimb, statul folosește acum pârghia extremismului pentru suprimarea acestor drepturi.Pentru mine, ca jurist, este clar că sunt limitate drepturile și libertățile garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, și chiar și de constituția Transnistriei. Puterea vrea să apară în ochii propriei societăți, dar și a comunității internaționale, în calitate de model ideal, cu cel mai bun format de conducere, cele mai bune relații dintre stat și societate: „Pe noi nimeni nu ne critică, nu avem niciun fel de vicii”.”Articolul cu privire la „extremism”, introdus după modelul rusesc, este tot mai des invocat de administrația de la Tiraspol în lupta cu opoziția sau chiar cu vocile incomode din societate.Miercuri, scriitoarea de 22 de ani din regiunea transnistreană, Larisa Calic, a fost anunțată că Procuratura militară de la Tiraspol a deschis pe numele ei, încă pe 3 martie, un dosar penal care îi impută „apeluri publice la extremism cu folosirea mass-mediei și a internetului”. Larisa Calic a scris o carte despre realitățile din armata transnistreană. Cartea se numește „Anul Tinereții” și conține mărturiile a 12 tineri care au făcut armata în regiunea transnistreană. Cartea poate fi găsită pe internet, în limba rusă, la adresa transnistrianarmy.com. Din cauza presiunilor, Larisa Calic a fost nevoită să plece din stânga Nistrului. Ea a continuat însă să se simtă urmărită și la Chişinău, ceea ce a făcut-o să plece în străinătate.Iată ce spune avocatul Stepan Popovski despre cazul Larisei:Stepan Popovski: „Puterea de la noi are impresia că trebuie să sugrume orice formă de gândire diferită, așa cum s-a întâmplat în cazul Larisei. Că doar ea nu este politician. Ea, vedeți voi, a îndrăznit, cu viziunea ei copilărească și naivă asupra lumii, să aplice în viața reală ceea ce a învățat în școală despre ce este bine și ce este rău! Și tabloul ei nu a coincis cu ceea ce a găsit în realitate – ea a văzut că nu e chiar așa cum se spune, că nu e bine.La noi la televizor se tot repetă: „Mergeți în armată, armata la noi acum s-a reorganizat și sub noua putere este pur și simplu ideală, aproape ca o grădiniță. Au fost create și comitete de părinți, soldații merg acasă să se odihnească, sunt foarte bine hrăniți și în general serviciul militar este minunat. Doar duceți-vă!”. Iar fata, în naivitatea ei, Larisa a găsit povestiri reale despre ceea ce se întâmplă de fapt acolo. Și desigur că ea, fiind mai sensibilă și educată tot de această societate, a spus: „De ce spuneți neadevăruri? Eu vreau să-mi spun punctul meu de vedere, pe care îl consider corect, pentru că am și confirmări!”Acest lucru nu a plăcut puterii: „Cum poate la noi în armată să existe astfel de situații?” Nimeni nu s-a gândit să analizeze și să îmbunătățească situația, imediat și-au pus întrebarea: „Poate să existe așa ceva la noi? Nu, prin definiție! Deci, înseamnă că Larisa Calic se ocupă de extremism.” Pentru ei e important să frângă voința fetei, să sperie poporul.”În noiembrie în stânga Nistrului ar urma să aibă loc alegeri legislative, iar anul viitor va fi reales liderul regiunii. Actualul comportament al administrației de la Tiraspol amintește lupta preelectorală, susține directorul Școlii de studii politice de la Tiraspol, Anatoli Dirun. În opinia sa, acțiunile autorităților față de Alexandr Samonii nu au nici logică, nici consecvență.Anatoli Dirun: „Recent, la noi în Transnistria a fost adoptată legea cu privire la extremism, la care fac referire acum persoanele oficiale. Dar trebuie să recunoaștem că dacă noi în Transnistria, care se poziționează drept stat de facto și cetate asediată și care pune în prim plan consolidarea societății, adoptăm legea cu privire la combaterea extremismului, înseamnă că ceva nu merge tocmai bine cu consolidarea societății noastre.Oamenii rămân cu întrebările, iar răspunsuri la aceste întrebări societatea nu primește. Și astfel este generată o cultură a fricii, se crează o atmosferă de frică. Frica este o stare intermediară între disperare și speranță. Dacă societatea va ajunge la disperare și lipsă de perspective, situația poate ieși de sub control. Dacă însă din frică se va merge către speranță și noi vom vedea că, da, aceste acțiuni au fost motivate, societatea a primit răspunsuri suficiente la întrebările pe care le avea, și da, au existat dovezi suficiente pentru aceste acuzații, atunci este altceva.Samonii a lucrat ca taximetrist, este tată a trei copii. Adică este un taximetrist-extremist? Dacă să o iai așa, la noi fiecare al doilea taximetrist într-o zi de lucru, dacă să stai lângă el cu reportofonul, îți va spune lucruri cât pentru zece articole penale. Asta nu înseamnă că trebuie închise toate serviciile de taxi, nu?”, spune Anatoli Dirun.Și utilizatorii de rețele de socializare din stânga Nistrului semnalează că prevederile legii cu privire la extremism pot fi tratate atât de larg și impropriu, încât se poate ajunge la condamnarea oricărui critic al puterii.