Toți au rîs de casa acestui student pînă cînd au intrat înăuntru! (Video)

Lungmetrajul „Pe aripile vîntului/ Gone With the Wind” s-a clasat pe primul loc în topul Amazon al celor mai bine vîndute filme şi programe de televiziune, la o zi după ce platforma HBO Max a WarnerMedia a retras temporar filmul din cauza „descrierilor rasiste”. Amazon îşi realizează clasamentul pe baza datelor de vînzări. Site-ul oferă ediţia aniversară „Gone With the Wind”, dublu DVD, pornind de