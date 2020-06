Un bărbat înjunghiat mortal şi 5 răniţi, inclusiv copii, la o şcoală din Slovacia; Atacatorul a fost împuşcat de poliţie

19:40

Potrivit unui nou studiu realizat de Global Policy Laboratory din cadrul University of California at Berkeley, măsurile de siguranță au contribuit foarte mult la evitarea unui scenariu mult mai sumbru în contextul pandemiei, în special respectarea distanțării sociale prin izolarea acasă. Laboratorul a examinat efectele a peste 1.700 de măsuri de prevenire a coronavirusului (interdicțiile de călătorie, închiderea școlilor, suspendarea serviciilor religioase, anularea evenimentelor etc.) în șase ț...