Andrei Năstase o numește pe Maia Sandu „politician contextual”

18:30

„Împreună cu președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Oleinicenco, am anunțat astăzi un nou proiect de amploare – deschiderea internatelor de tip sportiv pentru tinerii fotbaliști. Conform acordului cu administrația raionului Ocnița, în oraș va fi deschis primul centru de acest gen, care deja în luna septembrie va primi primii discipoli din raioanele de nord ale Moldovei. Copiii vor trăi și se vor antrena în condiții confortabile. Am salutat inițiativa FMF și am menționat că voi acorda tot sprijinul posibil pentru deschiderea internatelor sportive și în alte raioane ale țării”, a scris președintele. Igor Dodon întreprinde o vizită de lucru în raioanele Ocnița și Dondușeni. Tradițional, șeful statului are întrevederi cu autoritățile locale, agenți economici, cadre medicale, dar și cu veterani.