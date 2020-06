Proprietarii unui restaurant thailandez, condamnați la 1.446 de ani de închisoare. Cum a fost posibil

14:10

Fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat aseară în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV că șeful statului Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc „colaborează de când Dodon a fost numit în funcție la Ministerul Economiei”. Vladimir Voronin a povestit în cadrul emisiunii și cum a obținut carnet de partid (PCRM) Igor Dodon. „Dodon cu mare greu a intrat în partid. Eu i-am dat carnet, dar la recomandarea altcuiva(...) Dodon s-a înaintat de sine stătător și la funcția de primar al Capitalei. El era unul din posibilii candidați, dar nu era decizia luată, iar el a făcut adunare și a anunțat” a declarat Vladimir Voronin Întrebat de moderatorul emisiunii cu ce bani se întreține partidul în prezent, dar și cu ce bani s-a întreținut în trecut, și dacă vreodată Vladimir Plahotniuc a finanțat Partidul Comuniștilor, Vladimir Voronin a răspuns: „Noi am redus tot ce se poate de redus, mă refer la cheltuielile în partid. Noi astăzi, cele mai multe cheltuieli le avem la editarea ziarului. Am redus tot. În trecut erau foarte mulți membri de partid, erau cotizații multe. Plahotniuc nu a finanțat niciodată PCRM”. Voronin a mai fost întrebat dacă Vladimir Plahotniuc are imagini compromițătoare cu acesta, Voronin a ezitat să răspundă ferm la această întrebare, însă a dat de înțeles că asemenea imagini nu ar exista întrucât „ca să te filmeze trebuie să fie acolo, iar eu nu puteam eu să fiu”. Vladimir Voronin s-a expus și pe seama competenței Guvernului Chicu în cadrul emisiunii. „Eu pot să vă spun că așa cum este Parlamentul, așa este și Guvernul. Ca acest Parlament noi nu am avut de la independență încoace. Denumirea de Guvernul Chicu nu înseamnă că el a avut posibilitatea să-și aleagă membrii(...) Nota o dă poporul, dar să nu uite acest lucru în ziua alegerilor, eu mereu repet acest lucru”, a spus Vladimir Voronin. sursa: jurnal.md