Fiecare al doilea adult din Moldova este supraponderal. Ministerul Sănătății a lansat campania „Alege ce mănânci!”

18:00

Victoriabank a implementat EBICS – standard electronic de comunicare prin Internet Banking, elaborat de Comitetul German pentru industrie bancară. Acesta este destinat schimbului de informații aferente plăților între bănci și client, dezvoltat cu scopul de a oferi posibilitatea utilizării conexiunii la internet, dedicat băncilor germane, fiind adoptat si de către Franța și Elveția. Astfel, Victoriabank […] The post EBICS, un nou standard electronic de comunicare implementat de Victoriabank appeared first on NewsMaker.