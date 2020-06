Alimente ce te ajută să lupți împotriva coșurilor

15:00

Salina Turda se găsește în zona Durgău-Valea Sărată din Turda. Salina este înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Cluj, elaborată de Ministerul Culturii din România în anul 2015. Am vizitat acest monument istoric încă în perioada rece a anului și pot spune ferm că am rămas încântată de ceea ce am văzut. Zăcămintele de sare din […]