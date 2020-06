Persoanele care nu vor purta măști în transportul public interurban vor fi amendate

14:30

Potrivit centrului analitic australian al Institutului pentru Economie și Pace (The Institute for Economics and Peace), Republica Moldova se clasează pe locul 71 din cele 163 de țări ale lumii în Indicele Mondial al Păcii 2020.