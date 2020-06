India refuză să acorde vize membrilor unei comisii americane privind libertatea religioasă

10:20

Moartea lui George Floyd, cauzată prin sufocare de genunchiul unui poliţist din Minneapolis, a făcut ca punerea genunchiului în pământ să devină un simbol universal în lupta împotriva rasismului şi a violenţei poliţiei. Candidatul la preşedinţia SUA, democratul Joe Biden dar şi unii senatori americani au adus astfel un omagiu în favoarea celor decedaţi în custodia poliţiei. Poliţia şi soldaţii au respectat şi ei acest gest militant. În ultimele ore, pe reţelele de socializare circula un videoclip viral: cel al unui poliţist de culoare din statul Georgia care refuză să îngenuncheze. This is Georgia State Trooper O’Neal Saddler. He was asked to kneel today, and this was his response. God Bless him! ?? pic.twitter.com/DZOGg6qnFn— Ryan Fournier (@RyanAFournier) June 7, 2020 În faţa protestatarilor care l-au acuzat că nu a îngenuncheat în memoria lui George Floyd, poliţistul O'Neal Saddler a spus că el îngenunchează doar în faţa lui Dumnezeu. „Dacă nu aş avea respect, nu aş fi aici”, a răspuns interlocutorilor săi. „Trebuia să fiu plecat în acest weekend cu soţia mea. În schimb, sunt aici pentru a mă asigura că sunteţi în siguranţă ", a adăugat el, înainte de a încheia:" Am foarte mult respect, dar stau în genunchi doar pentru o persoană: Dumnezeu ”. Cu puţin timp înainte ca acest videoclip să devină viral, O'Neal Saddler a condamnat violenţa şi jafurile din timpul protestelor pe contul său de Facebook.