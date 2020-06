Jocuri de culise la Chișinău și New York: Plahotniuc va fi expulzat ori extrădat în Moldova

14:20

Ceban afirmă că este o decizie corectă ca instituția medicală, unde activează de peste 70 de ani, să fie redenumită în numele lui. Acestuia îi aparține și ideea fondării Institutului Mamei și Copilului, la mijlocul anilor ʼ60 ai secolului trecut. Sunt personalități care fac istorie. „Recent, medicul obstetrician, doctorul habilitat în medicină, Cavaler al Ordinului Republicii, Gheorghe Paladi, a împlinit onorabila vârstă de 91 de ani și continuă să rămână fidel profesiei. Când am mers să îl felicit, l-am găsit la muncă, am vorbit mult și multe are a spune pentru generația tânără. Profesorul universitar, Gheorghe Paladi, este fondatorul serviciului obstetrical-ginecologic din republică, făcând parte din „promoția de aur” a USMF „Nicolae Testemițanu”.