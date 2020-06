Președintele Ucrainei, amendat pentru încălcarea restricţiilor antiepidemice. A fost surprins într-o cafenea atunci când localurile nu funcționau

17:50

Victor Șelin, proprietarul terenului pe care este amplasată cea mai mare piaţă de flori din ţară, ce de pe strada Mitropolit Bănulescu-Bodoni, le cere comercianților să-i achite taxa de arendă pentru lunile în care nu s-a lucrat. Oamenii spun că nu-și imaginează cum vor reuși să-și îndeplinească obligațiunile pentru luna iunie, când au început să activeze, darămite pentru cele în care nu au încasat un ban. “Nu-mi închipui cum o să achit pe luna asta, nemaivorbind că trebuie să plătesc pe două luni jumătate în care nu am activat. Nu putem să ne reanimăm nicidecum. Suntem în periada de vară, când florile mor, și vrem cumva să începem activitatea, dar nu avem posibilitate și eu cred că suma pe care ne-o impine s-o plătim, azi am negociat-o, dar dumnealui nu a binevoit să vină să se întâlnească cu noi și vedem până la sfârșit la ce o să meargă domnul Șelin. Dumnealui spune că are cheltuieli, impozite, dar am și eu foarte multe impozite pe care nu are cine să mi le plătească, mi le asum”, îi povestește spune proprietara unui butic lui Ilian Cașu, membru al Partidului Nostru, despre motivele invocate de Șelin atunci când a obligat proprietarii buticurilor să achite taxa pentru toate lunile. Și asta în condițiile în care încă în prima săptămână a stării de urgență, Comisia pentru Situații Excepționale a amânat plata impozitului pe venit pentru primul trimestru al anului 2020 pentru persoanele juridice. De asemenea, a fost instituit moratoriu pentru tot tipul de controale din partea instituțiilor statului asupra agenților economici până pe data de 1 iunie 2020. Femeia i-a mai mărturisit lui Ilian Cașu că suportă pierderi foarte mari și că atât ea cât și colegii ei au rămas cu doar 30% cumpărători. Ea s-a plâns și pe piedicile din partea autorităților, prin deciziile proaste pe care le iau, una dintre acestea fiind stabilirea programului de lucru pentru piețe de la ora 5:00 până la 16:00. “Omul când iese de la lucru chiar dacă vrea un buchet de flori nu are de unde-l cumpăra. Nu știu dacă peste o lună de zile o să găsiți oamenii pe care-i vedeți aici pe Bănulescă-Bodoni”, încheie oarecum resemnată femeia. sursa: independent.md