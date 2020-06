Ministerul Economiei și operatorii naționali de telefonie mobilă au discutat despre implementarea tehnologiei 5G

12:00

Deputatul socialist Grigore Novac a venit cu o reacție pagina sa de Facebook privind încăierarea din ajun cu colegul său in legislativ, parlamentarul PAS, Mihai Popșoi. Aceasta a scris că regretă situația, însă consideră că gestul său a fost justificat. „Sunt o fire pașnică și, de obicei, evit orice conflict fizic. Cred că orice divergență […]