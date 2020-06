Alte 296 cazuri noi de infectare cu COVID-19 în Moldova

20:15

Primăria municipiului Chișinău va renunța la comerțul ambulant stradal în perioada estivală curentă, iar dispoziția privind organizarea acestui gen de vânzări va fi revocată. Un anunț în acest sens a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale. Reacția edilului vine în contextul când autoritățile municipale au fost informate despre apariția în ultimele zile a mai multor gherete în parcuri, pe străzi și pe trotuare. Majoritatea unităților respective nu dispun de acte permisive pentru activitate.„Întrebarea mea este: cine a permis amplasarea gheretelor dacă era clar că de subiectul respectiv sunt responsabili pretorii de sector și viceprimarii Victor Chironda și Inga Ionesii? Am fost de acord ca acest gen de comerț stradal să fie permis pe perioada estivală, fiind asigurat că activitatea este bine organizată, an de an. Am semnat dispoziția și am permis, dar chiar din prima săptămână oamenii s-au urcat în cap, crezând că pot face tot ce doresc ei", a declarat Ion Ceban.Astfel, edilul a solicitat viceprimarului de ramură, Ilie Ceban, să evalueze partea legală, pentru a revoca dispoziția privind organizarea comerțului ambulant stradal în perioada estivală 2020, pentru a stopa ilegalitățile pe acest domeniu. Primarul a stabilit un termen de 2 zile pentru evacuarea gheretelor instalate în această perioadă (ultimele 3-4 zile), atenționând totodată pretorii referitor la gestionarea stituației în această privință.